Россия попытается создать искусственный газовый кризис в Украине в 2020, - Коболев

Фото: Андрей Коболев (Виталий Носач, РБК-Украина)

Глава правления "Нафтогаза" предупредил о высокой вероятности новой "газовой войны"

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев считает, что Россия хочет в январе 2020 года попытаться создать искусственный газовый кризис в Украине. Об этом он заявил в интервью "Голосу Америки", передает РБК-Украина.

Коболев подчеркнул, что всем - от украинского президента и министерств до "Нафтогаза" нужно действовать, чтобы помешать планам России.

"Их цель - создать искусственный кризис после 2019 года, начиная с первого января, как это было в девятом году, то есть 10 лет назад, и попробовать сделать кризис который позволит им протолкнуть собственный интерес", - отметил глава "Нафтогаза".

Он добавил, что вероятность такого кризиса очень высокая й его можно назвать новой газовой войной.

Коболєву не понятна позиция российского "Газпрома" на переговорах, по его мнению, Россия намеренно затягивает время.

"Наш главный месседж касается прежде всего той непростой ситуации, которая сложилась вокруг договора по транзиту газа по территории Украины после 2019 года. У нас заканчивается договор и "Газпром" на переговорах пока занимает непонятную позицию. Мы считаем - они тянут время", - сказал он.

Напомним, председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев расценил заявление президента РФ Владимира Путина о том, что газоснабжение Украины полностью зависит от транзита российского газа через ГТС страны как начало переговоров.