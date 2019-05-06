"Нафтогаз" подав скаргу в Єврокомісію на антиконкурентні дії "Газпрому"

Фото: Юрій Вітренко (acrisis.org)

У скарзі йдеться, що "Газпром" зловживає своїм домінуючим становищем і обмежує конкуренцію

НАК "Нафтогаз України" подав скаргу в Європейську комісію на антиконкурентні дії російського "Газпрому". Про це повідомив виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко у Facebook.

За його словами, "якщо вдасться зупинити антиконкурентні дії "Газпрому", то Україна збереже доходи від транзиту газу.

Вітренко нагадав, що відсутність транзиту газу буде означати втрату 4% ВВП та економічний спад в 2020 році. Також, написав Вітренко, "Нафтогаз" зможе добитися того, щоб імпортований газ в Україні коштував дешевше.

"В цієї скарги ми детально аналізуємо, як завдяки "Північному потоку-2", блокуванню віртуального реверсу, контролю над компаніями на європейському ринку газу "Газпром" зловживає своїм домінуючим становищем і обмежує конкуренцію", - написав він.

За словами Вітренка, у спрямованих в Європейську комісію документах обґрунтовуються права "Нафтогазу" на подання цієї скарги як у компанії не з ЄС і містяться конкретні механізми вирішення зазначених у скарзі проблем.

"Скарга була підготовлена спільно з провідними європейськими експертами та юристами. Пам'ятаю, коли я вперше розповідав їм, як і за рахунок чого "Газпром" зловживає своїм положенням на європейському ринку, вони по-іншому починали дивитися на ситуацію", - зазначив Вітренко.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв вважає, що Росія хоче в січні 2020 року спробувати створити штучний газову кризу в Україні.

Додамо, раніше Коболєв розцінив заява президента РФ Володимира Путіна про те, що газопостачання України повністю залежить від транзиту російського газу через ГТС країни як початок переговорів.