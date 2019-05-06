ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Нафтогаз" подав скаргу в Єврокомісію на антиконкурентні дії "Газпрому"

Новини » Енергетика    06.05.2019 - 18:12
"Нафтогаз" подав скаргу в Єврокомісію на антиконкурентні дії "Газпрому"
Фото: Юрій Вітренко (acrisis.org)

У скарзі йдеться, що "Газпром" зловживає своїм домінуючим становищем і обмежує конкуренцію

НАК "Нафтогаз України" подав скаргу в Європейську комісію на антиконкурентні дії російського "Газпрому". Про це повідомив виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко у Facebook.

За його словами, "якщо вдасться зупинити антиконкурентні дії "Газпрому", то Україна збереже доходи від транзиту газу.

Вітренко нагадав, що відсутність транзиту газу буде означати втрату 4% ВВП та економічний спад в 2020 році. Також, написав Вітренко, "Нафтогаз" зможе добитися того, щоб імпортований газ в Україні коштував дешевше.

"В цієї скарги ми детально аналізуємо, як завдяки "Північному потоку-2", блокуванню віртуального реверсу, контролю над компаніями на європейському ринку газу "Газпром" зловживає своїм домінуючим становищем і обмежує конкуренцію", - написав він.

За словами Вітренка, у спрямованих в Європейську комісію документах обґрунтовуються права "Нафтогазу" на подання цієї скарги як у компанії не з ЄС і містяться конкретні механізми вирішення зазначених у скарзі проблем.

"Скарга була підготовлена спільно з провідними європейськими експертами та юристами. Пам'ятаю, коли я вперше розповідав їм, як і за рахунок чого "Газпром" зловживає своїм положенням на європейському ринку, вони по-іншому починали дивитися на ситуацію", - зазначив Вітренко.

&quot;Нафтогаз&quot; подав скаргу в Єврокомісію на антиконкурентні дії &quot;Газпрому&quot;

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв вважає, що Росія хоче в січні 2020 року спробувати створити штучний газову кризу в Україні.

Додамо, раніше Коболєв розцінив заява президента РФ Володимира Путіна про те, що газопостачання України повністю залежить від транзиту російського газу через ГТС країни як початок переговорів.

"Газпром" заявив про готовність половини "Північного потоку - 2" Україна веде переговори про закупівлю газу у США, - Коболєв
Новини України ГазпромЮрій ВітренкоНафтогаз України
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся