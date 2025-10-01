ua en ru
Україна отримає 300 млн євро на купівлю газу для стабільного опалення взимку

Київ, Середа 01 жовтня 2025 17:50
UA EN RU
Україна отримає 300 млн євро на купівлю газу для стабільного опалення взимку Фото: Україна та ЄІБ підписали важливу угоду на 300 млн євро (naftogaz.com)
Автор: Іван Носальський

"Нафтогаз" і Європейський інвестбанк підписали кредитну угоду на 300 млн євро. Гроші підуть на купівлю газу, щоб забезпечити українцям стабільне опалення взимку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Нафтогазу".

У компанії зазначили, що кошти використовуватимуть для формування довгострокових запасів і забезпечення стабільного газопостачання під час зими.

У межах угоди "Нафтогаз" зобов'язується реінвестувати суму, еквівалентну кредиту Європейського інвестиційного банку, у проєкти з відновлюваної енергетики та декарбонізації.

"Це нове фінансування від ЄІБ допоможе зміцнити енергетичну безпеку України в зимовий період, забезпечуючи життєво необхідну підтримку громадам і бізнесу", - наголосила президентка ЄІБ Надя Кальвіньо.

За словами прем'єрки Юлії Свириденко, така угода - важливий крок до створення сучасної енергетичної системи та інтеграції України до ЄС.

"Надійне енергопостачання необхідне для роботи підприємств, збереження робочих місць і подальших інвестицій у нашу економіку. Водночас, це партнерство підтримує довгострокову мету України - побудову стійкого, сталого та інтегрованого в Європу енергетичного сектору", - наголосив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболєв.

Запаси газу в Україні

Нагадаємо, раніше глава "Нафтогазу" Сергій Корецький заявляв, що його компанія на 95-97% виконала план Кабміну з підготовки до опалювального сезону.

Такий план передбачає, що в сховищах має бути накопичено 13,2 млрд кубометрів газу.

