"Нафтогаз" не будет предоставлять "Газпрому" особых условий транзита

Фото: Юрий Витренко (uacrisis.org)

НАК не ожидает конкретных результатов от трехсторонних газовых переговоров в Брюсселе

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что компания не будет предоставлять российскому "Газпрому" особых условий транзита газа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

По его словам, от трехсторонних газовых переговоров в Брюсселе НАК не ожидает конкретных результатов, но рассчитывает на начало "настоящих" переговоров.

Также Витренко заверил, что Украина способна обеспечить транзит газа в соответствии с правилами Европейского союза.

"В полном соответствии с европейскими правилами. В этом наша позиция непреклонна: мы не готовы на какие-то особые условия, которые у нас были с Россией, которые фактически были кабальными для Украины", - заявил он.

Витренко подчеркнул, что от переговоров конкретных результатов он не ожидает, так как для того, чтобы они были, сначала эксперты должны были совместно разработать соглашения, которые можно было бы подписывать или согласовывать на политическом уровне.

Напомним, 21 января в Брюсселе пройдут трехсторонние газовые переговоры при участии Украины, Европейской комиссии и России. Основной темой переговоров будет сохранение транзита российского газа в страны ЕС по украинской территории.

Отметим, у "Нафтогаза" пессимистические прогнозы в отношении сегодняшних переговоров. По мнению Витренко, сторонам не удастся достичь соглашений в связи с тем, что российская сторона проигнорировала предыдущие консультации на экспертном уровне.

Добавим, что Минэнерго России надеется на конструктивный диалог на переговорах по транзиту газа через Украину, которые пройдут сегодня, 21 января, в Брюсселе.