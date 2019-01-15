У "Нафтогаза" пессимистические прогнозы по договоренностям в газовых переговорах 21 января

Фото: Юрий Витренко (УНИАН)

В "Нафтогазе" не ожидают финальных договоренностей в газовых переговорах 21 января

Украина, Европейская комиссия и Россия могут не достичь финальных договоренностей в газовых переговорах 21 января в связи с отсутствием российских экспертов на сегодняшних консультациях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий главного исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко.

Витренко отметил, что российский ""Газпром" не предупредил и не обосновал свое отсутствие на предстоящих трехсторонних консультациях сегодня".

Участие в консультациях от украинской стороны приняли представители НАК "Нафтогаза", Министерства иностранных дел, Министерства энергетики и угольной промышленности и Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). С европейской стороны - представители Европейской комиссии.

По словам Витренко, "участники согласовали свои позиции во время трехсторонних переговоров, запланированных на 21 января". Ожидается, что в них примут участие представители Европейской миссии, "Нафтогаза", МИД, Минэнергоугля и НКРЭКУ, со стороны России - представители Минэнерго РФ и "Газпрома".

Однако, по мнению Витренко, "в связи с отсутствием российских экспертов на сегодняшних консультациях вряд ли можно ожидать финальных договоренностей на политическом уровне на следующей неделе".

Напомним, ранее заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль сообщала, что сегодня в Брюсселе (Бельгия) состоялись экспертные консультации относительно транзита газа без участия российской стороны.

Как писало РБК-Украина, 14 января пресс-секретарь замглавы Еврокомиссии по делам Энергосообщества Мароша Шефчовича Анна-Каиса Итконен сообщила, что экспертная трехсторонняя встреча Украины, ЕС и России по газу, запланированная на 15 января, отменена. Тогда как трехсторонние переговоры по газу остаются запланированными на 21 января.

Как известно, сегодня, 15 января, Россия подтвердила участие в трехсторонних переговорах по газу, запланированных на 21 января.