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"Нафтогаз" не буде надавати "Газпрому" особливих умов транзиту

Новини » Політика    21.01.2019 - 14:21
"Нафтогаз" не буде надавати "Газпрому" особливих умов транзиту
Фото: Юрій Вітренко (uacrisis.org)

НАК не очікує конкретних результатів від тристоронніх газових переговорів у Брюсселі

Виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявив, що компанія не буде надавати російському "Газпрому" особливих умов транзиту газу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

За його словами, від тристоронніх газових переговорів у Брюсселі НАК не очікує конкретних результатів, але розраховує на початок "справжніх" переговорів.

Також Вітренко запевнив, що Україна здатна забезпечити транзит газу згідно з правилами Європейського союзу.

"У повній відповідності з європейськими правилами. У цьому наша позиція непохитна: ми не готові на якісь особливі умови, які у нас були з Росією, які фактично були кабальними для України", - заявив він.

Вітренко наголосив, що від переговорів конкретних результатів він не чекає, так як для того, щоб вони були, спочатку експерти повинні були спільно розробити угоди, які можна було б підписувати або погоджувати на політичному рівні.

Нагадаємо, 21 січня в Брюсселі пройдуть тристоронні газові переговори за участю України, Європейської комісії та Росії. Основною темою переговорів буде збереження транзиту російського газу в країни ЄС по українській території.

Зазначимо, у "Нафтогазу" песимістичні прогнози стосовно сьогоднішніх переговорів. На думку Вітренка, сторонам не вдасться досягти угод у зв'язку з тим, що російська сторона проігнорувала попередні консультації на експертному рівні.

Додамо, що Міненерго Росії сподівається на конструктивний діалог на переговорах щодо транзиту газу через Україну, які пройдуть сьогодні, 21 січня, в Брюсселі.

 

"Нафтогаз" знизив ціни на газ для промисловості У Брюсселі сьогодні пройдуть тристоронні переговори щодо газу
Новини України Юрій ВітренкоНафтогаз України
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