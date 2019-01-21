В РФ надеются на "конструктивный диалог" по транзиту газа через Украину

Фото: Александр Новак (kremlin.ru)

Сегодня в Брюсселе состоятся переговоры Украина-ЕС-РФ по вопросам транзита газа

Минэнерго России надеется на конструктивный диалог на переговорах по транзиту газа через Украину, которые пройдут сегодня, 21 января, в Брюсселе. Об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак, передает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

"Надеемся на конструктивный диалог", - сказал Новак, отвечая на соответствующий вопрос.

Напомним, 21 января в Брюсселе пройдут трехсторонние газовые переговоры при участии Украины, Европейской комиссии и России. Основной темой переговоров будет сохранение транзита российского газа в страны ЕС по украинской территории.

Отметим, у "Нафтогаза" пессимистические прогнозы в отношении сегодняшних переговоров. По мнению главного исполнительного директора компании НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко, сторонам не удастся достичь соглашений в связи с тем, что российская сторона проигнорировала предыдущие консультации на экспертном уровне.

Министр иностранных дел Павел Климкин возглавит украинскую делегацию на трехсторонних консультациях Украина-Евросоюз-Россия относительно транзита газа.