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В РФ надеются на "конструктивный диалог" по транзиту газа через Украину

Новости » Политика    21.01.2019 - 13:41
В РФ надеются на "конструктивный диалог" по транзиту газа через Украину
Фото: Александр Новак (kremlin.ru)

Сегодня в Брюсселе состоятся переговоры Украина-ЕС-РФ по вопросам транзита газа

Минэнерго России надеется на конструктивный диалог на переговорах по транзиту газа через Украину, которые пройдут сегодня, 21 января, в Брюсселе. Об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак, передает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

"Надеемся на конструктивный диалог", - сказал Новак, отвечая на соответствующий вопрос.

Напомним, 21 января в Брюсселе пройдут трехсторонние газовые переговоры при участии Украины, Европейской комиссии и России. Основной темой переговоров будет сохранение транзита российского газа в страны ЕС по украинской территории.

Отметим, у "Нафтогаза" пессимистические прогнозы в отношении сегодняшних переговоров. По мнению главного исполнительного директора компании НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко, сторонам не удастся достичь соглашений в связи с тем, что российская сторона проигнорировала предыдущие консультации на экспертном уровне.

Министр иностранных дел Павел Климкин возглавит украинскую делегацию на трехсторонних консультациях Украина-Евросоюз-Россия относительно транзита газа.

Климкин возглавит украинскую делегацию на консультациях Украина-ЕС-РФ "Нафтогаз" снизил цены на газ для промышленности
Новости Украины переговорыгазАлександр Новак
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