Нафта продовжує зростати на світовому ринку: в Bloomberg назвали причини

Четвер 04 грудня 2025 14:13
UA EN RU
Нафта продовжує зростати на світовому ринку: в Bloomberg назвали причини Ілюстративне фото: нафта демонструє тенденцію до зростання (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Світові ціни на нафту продовжують зростання на тлі мирних переговорів щодо припинення війни в Україні та напруженості між Сполученими Штатами й Венесуелою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Станом на ранок 4 грудня нафта марки Brent торгувалася за ціною близько 63 доларів за барель після того, як впродовж 3 грудня зросла на 0,4%. Ціна на West Texas Intermediate перевищила 59 доларів після заяв президента США Дональда Трампа про невизначеність щодо мирної угоди в Україні.

"Переговори на високому рівні між американськими та російськими посадовцями не призвели до дипломатичного прориву в припиненні майже чотирирічної війни в Україні, що залишає перспективи найближчого завершення конфлікту віддаленими", - зазначається у прогнозі RBC Capital Markets.

Окрему роль у зростанні відіграє напруженість навколо Венесуели. Війська США зосереджуються в регіоні, що додає премію за ризик до цін на нафту з цього регіону. Також існують побоювання щодо дефіциту - очікується, що наступного року він зросте до рекордних рівнів.

При цьому є ризик низького попиту та шанси на те, що нафта почне втрачати у ціні. Картель ОПЕК+ почав відновлення заморожених потужностей з видобутку, а китайські нафтові закупівлі допомогли підтримати ринки на плаву, проте до середини 2026 року вони будуть на низькому рівні.

Зазначимо, що починаючи з 26 листопада ціни почали зростати після падіння до місячного мінімуму. Вже 27 листопада котирування знову знизилися на тлі прогнозів щодо потенційного припинення вогню, але ця тенденція протрималася дуже недовго.

Починаючи з 1 грудня ринок знову перейшов до зростання після того, як країни ОПЕК+ підтвердили намір утримувати стабільний рівень видобутку. 2 грудня ціни демонстрували відносну стабільність попри дронові удари України по російських НПЗ, а з 3 грудня нафта почала потроху зростати.

