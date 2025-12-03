Нафта знову зростає після падіння: яка ціна та причина

3 грудня ціни на нафту знову почали зростали на тлі невизначеності щодо подальших кроків у війні між Росією та Україною та продовження атак на енергооб'єкти РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Які ціни на нафту

Як зазначається, нафта марки Brent торгувалася близько 63 долари за барель, хоча останніми днями ціни залишалися без чіткої тенденції.

"Ціна на нафту марки Brent залишалася приблизно незмінною на рівні 60 доларів протягом останнього тижня, оскільки мирні переговори між Росією та Україною тривають", - зазначили аналітики.

Вони додали, що нафтові ринки не враховують високу ймовірність швидкого укладення мирної угоди та можливого скасування санкцій щодо російської нафти.

Що впливає на ринок

Геополітична напруженість підтримує нестабільність ринку і додає премію за ризик до цін, частково компенсуючи побоювання щодо зростання профіциту. Сюди входять заяви США щодо Венесуели, а також натяки американського президента Дональда Трампа про можливі удари Пентагону по наркокартелях на суші.

Кремль заявив, що російський диктатор Володимир Путін провів "дуже корисні" переговори з посланцями США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером, хоча сторони не досягли згоди щодо мирного плану для України.

Акції європейських оборонних компаній зросли, а українські облігації подешевшали.

Переговори проходили на тлі чергового нападу на судно, пов’язане з Росією, проте відповідальність за удар залишилася невстановленою.

Водночас галузевий звіт показав, що запаси сирої нафти в США минулого тижня зросли приблизно на 2,5 млн барелів, а запаси бензину також збільшилися. Нові урядові дані, зокрема щодо попиту, будуть опубліковані пізніше в середу.