Нафта знову почала дорожчати: головна причина

Ціни на нафту зросли 1 грудня після того, як учасники ОПЕК+ підтвердили намір зберігати стабільний рівень видобутку. Проте існують побоювання щодо постачань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

На скільки подорожчала нафта

За даними агентства, ф'ючерси на Brent зросли на 1,01 долара, або 1,62%, до 63,39 долара за барель станом на 04:01 за Гринвічем.

Американська нафта West Texas Intermediate додала 1 долар, або 1,71%, піднявшись до 59,55 долара.

Обидві позиції завершили торги в п’ятницю четвертий місяць поспіль зі зниженням, що стало найдовшою серією втрат із 2023 року на тлі очікувань збільшення глобальної пропозиції, які тиснули на ринок.

Чому ринок реагує зростанням

Reuters пояснив, що ОПЕК та її партнери в листопаді домовилися призупинити розширення видобутку, побоюючись надлишкових постачань.

Після недільної зустрічі ОПЕК+ заявила, що підтверджує необхідність обережного підходу та збереження повної гнучкості для продовження, призупинення або скасування додаткових добровільних коригувань видобутку. Такий крок учасники ринку очікували заздалегідь.

"Протягом деякого часу наратив зосереджувався на надлишку нафти, тому рішення ОПЕК+ зберегти свій цільовий показник видобутку принесло певне полегшення та допомогло стабілізувати очікування щодо зростання пропозиції в найближчі місяці", - розповів старший аналітик LSEG Ань Фам.

Тим часом експерти зазначили, що ризики для поставок зростають на тлі нових українських ударів по російській енергетичній інфраструктурі та посилення напруженості між США та Венесуелою.

Каспійський трубопровідний консорціум, серед акціонерів якого російські, казахстанські та американські компанії, у суботу повідомив про призупинення роботи після того, як український дрон пошкодив причал на російському терміналі в Чорному морі. Консорціум забезпечує транспортування понад 1% світових обсягів нафти.