Нафта дешевшає: в чому причина та що з цінами
Ціни на нафту знизилися на тлі очікування припинення вогню між Україною та Росією, що може відкрити шлях для скасування західних санкцій щодо російських постачань.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Як повідомляється, ф'ючерси на нафту Brent знизилися на 33 центів, або 0,5%, до 62,8 долара за барель, тоді як ф'ючерси на нафту West Texas Intermediate (WTI) втратили 32 центів, або 0,6%, до 58,33 за барель доларів.
Раніше, у середу, обидва контракти підвищилися приблизно на 1% через оцінку інвесторами ризику надлишку пропозиції та перспектив мирної угоди між Росією та Україною.
"Ціни на нафту поступово знижуються вранці через надії на прорив мирного процесу в Україні та можливе зняття "військової премії", але ринок все ще виглядає тонким і без чіткої напрямки перед зустріччю ОПЕК+ та затишшям на тлі святкування Дня подяки в США", - сказала старший аналітик ринку компанії Phillip Nova Пріяанка Сачдева.
ОПЕК та його союзники, ймовірно, залишать рівні видобутку незмінними на зустрічі в неділю, повідомили Reuters три джерела в ОПЕК+. Деякі члени групи, яка постачає близько половини світової нафти, збільшили видобуток з квітня, щоб здобути частку на ринку.
"Реальна ситуація така, що ціни залишаються вкрай вразливими, і будь-який серйозний прогрес у мирних переговорах призведе до вільнішого надходження російської нафти на ринок, який і без того перенасичений, що збереже тенденцію до зниження цін на нафту в середньостроковій перспективі з лише короткочасними стрибками", - зазначила Сачдева.
Тим часом обмежувати падіння цін на нафту допомагали очікування щодо зниження процентної ставки Федеральною резервною системою США в грудні. Зазвичай зниження ставки стимулює економічне зростання і підсилює попит на нафту.
"Нафтовий ринок застряг між потенційним прогресом у мирних переговорах між Росією та Україною і тим, що це означатиме для постачання нафти в умовах ризикованої торгівлі, оскільки зростають очікування щодо зниження процентної ставки Федеральною резервною системою США в грудні", - зазначили аналітики ING.
Нагадаємо, вчора, 26 листопада, ми повідомляли, що ціни на нафту почали зростання після падіння до місячного мінімуму. При цьому надлишок пропозиції та потенційна мирна угода між Росією та Україною обмежили зростання.