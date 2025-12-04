Нефть продолжает расти на мировом рынке: в Bloomberg назвали причины
Мировые цены на нефть продолжают рост на фоне мирных переговоров о прекращении войны в Украине и напряженности между Соединенными Штатами и Венесуэлой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
По состоянию на утро 4 декабря нефть марки Brent торговалась по цене около 63 долларов за баррель после того, как в течение 3 декабря выросла на 0,4%. Цена на West Texas Intermediate превысила 59 долларов после заявлений президента США Дональда Трампа о неопределенности относительно мирного соглашения в Украине.
"Переговоры на высоком уровне между американскими и российскими чиновниками не привели к дипломатическому прорыву в прекращении почти четырехлетней войны в Украине, что оставляет перспективы ближайшего завершения конфликта отдаленными", - отмечается в прогнозе RBC Capital Markets.
Отдельную роль в росте играет напряженность вокруг Венесуэлы. Войска США сосредотачиваются в регионе, что добавляет премию за риск к ценам на нефть из этого региона. Также существуют опасения относительно дефицита - ожидается, что в следующем году он вырастет до рекордных уровней.
При этом есть риск низкого спроса и шансы на то, что нефть начнет терять в цене. Картель ОПЕК+ начал восстановление замороженных мощностей по добыче, а китайские нефтяные закупки помогли поддержать рынки на плаву, однако к середине 2026 года они будут на низком уровне.
Отметим, что начиная с 26 ноября цены начали расти после падения до месячного минимума. Уже 27 ноября котировки снова снизились на фоне прогнозов относительно потенциального прекращения огня, но эта тенденция продержалась очень недолго.
Начиная с 1 декабря рынок снова перешел к росту после того, как страны ОПЕК+ подтвердили намерение удерживать стабильный уровень добычи. 2 декабря цены демонстрировали относительную стабильность несмотря на дроновые удары Украины по российским НПЗ, а с 3 декабря нефть начала понемногу расти.