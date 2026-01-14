Надзвичайна ситуація в енергетиці: що це означає та які зміни чекають українців

Кабінет міністрів України готує рішення про введення надзвичайної ситуації в енергетиці України. Крім того, деяким містам можуть скасувати комендантську годину.
Що таке надзвичайна ситуація в енергетиці та які зміни чекають українців, в матеріалі РБК-Україна.
Сьогодні була проведена нарада щодо надзвичайних обставин в енергетиці України, після якої президент України Володимир Зеленський заявив про підготовку запровадження режиму надзвичайної ситуації в енергетиці.
Відповідно до закону України "Про електроенергетику", надзвичайна ситуація в об’єднаній енергетичній системі - це ситуація, за якої виникає загроза порушення режиму роботи об’єднаної енергетичної системи України або її окремих частин.
Причиною може бути:
Зазначимо, що українські енергооб'єкти посилено обстрілює Російська Федерація на тлі сильного похолодання в країні. Зокрема, у ніч на 9 січня російські війська здійснили масовану атаку на енергетичну інфраструктуру Києва та житлову забудову. Після ударів ситуація з електропостачанням різко ускладнилася - екстрені відключення тривають уже шосту добу у столиці.
Керівником робіт із підтримки людей і громад у таких умовах, а також вирішення практичних питань визначено першого віцепремʼєр-міністра - міністра енергетики України.
Зазначимо, що міністром енергетики став Денис Шмигаль. Сьогодні Верховна рада прийняла таке рішення, проголосували 248 народних депутатів.
Також президент доручив збільшити можливості імпорту електрики - усі бізнесові можливості.
Крім того, за його словами, в Києві та інших містах має збільшитись кількість пунктів підтримки людей, набагато більше - пунктів незламності.
У містах, де безпекова ситуація це дозволяє, можуть скасувати комендантську годину, таку заяву зробив Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні. За його словами, таке рішення буде прийнято через сильні морози в країні.
Він додав, що улюдей має бути максимум можливостей користуватися пунктами підтримки, а в бізнесу - можливостей планувати роботу з огляду на ситуацію в енергосистемі.
Крім того, Зеленський звернувся до Міносвіти та місцевої влади щодо підготовки пропозиції щодо освітнього процесу на час надзвичайної ситуації в енергетиці.
Нагадаємо, прем'єр говорила, що за відсутності нових ударів росіян по енергетиці ситуація зі світлом у Києві повинна покращитись вже 15 січня.