Надбавки до пенсій у травні: хто з українців може отримати більше грошей і за яких умов

У травні деякі українці похилого віку можуть розраховувати на індивідуальні підвищення - надбавки до пенсій. Для отримання цих грошей пенсіонерам потрібно відповідати певним критеріям.
Докладніше про категорії пенсіонерів, яких торкнуться зміни, та основні умови для цього, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Згідно з інформацією Пенсійного фонду, в Україні крім індексації пенсій проводиться також перерахунок виплат певним категоріям пенсіонерів.
Йдеться про фіксовані доплати від 300 до 570 гривень - залежно від вікової категорії пенсіонера.
Основні умови отримання "вікової" надбавки до пенсії такі:
Так, для українців:
У ПФУ пояснили, що при досягненні 70 і більше років доплата здійснюється автоматично.
Отже, додатково звертатися до органів Пенсійного фонду - не потрібно.
При цьому нарахування надбавки відбувається з дня досягнення відповідного віку.
Тобто якщо пенсіонер народився 1 числа, він отримає повний розмір надбавки разом із пенсією за цей місяць.
Якщо ж пенсіонер народився, наприклад, 20 числа, то він отримає до своєї пенсії доплату за 10 днів (у розрахунку за дні після настання відповідного віку).
Насамкінець у ПФУ повідомили, що при досягненні 75 років додається насправді не 456 гривень, а лише 156 гривень.
"Особа, якій вже була встановлена доплата до пенсії (наприклад 300 гривень як особі, якій виповнилось 70 років), після досягнення 75-річного віку отримає до пенсії додатково 156 гривень", - розповіли українцям.
Це пояснюється тим, що у такого пенсіонера вже є надбавка у розмірі 300 гривень (призначена у 70 років).
Тобто у такій ситуації відбувається "донарахування до наступного розміру", щоб "загальне підвищення до пенсії" становило 456 гривень.
