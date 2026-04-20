Надбавки к пенсиям в мае: кто из украинцев может получить больше денег и при каких условиях

О каких доплатах для пенсионеров идет речь

Согласно информации Пенсионного фонда, в Украине кроме индексации пенсий проводится также перерасчет выплат определенным категориям пенсионеров.

Речь идет о фиксированных доплатах от 300 до 570 гривен - в зависимости от возрастной категории пенсионера.

Основные условия получения "возрастной" надбавки к пенсии следующие:

размер пенсионной выплаты (с 1 января 2026 года) - не более 10 340,35 гривен;

достижение соответствующего возраста - 70, 75 и 80 лет.

Так, для украинцев:

которым исполнилось 70 лет (до достижения 75 лет) - доплата к пенсии устанавливается в размере 300 гривен;

которым исполнилось 75 лет (до достижения 80 лет) - 456 гривен;

которым исполнилось 80 лет и более - 570 гривен.

Нужно ли дополнительно обращаться в ПФУ

В ПФУ объяснили, что при достижении 70 и более лет доплата осуществляется автоматически.

Следовательно, дополнительно обращаться в органы Пенсионного фонда - не нужно.

При этом начисление надбавки происходит со дня достижения соответствующего возраста.

То есть если пенсионер родился 1 числа, он получит полный размер надбавки вместе с пенсией за этот месяц.

Если же пенсионер родился, например, 20 числа, то он получит к своей пенсии доплату за 10 дней (в расчете за дни после достижения соответствующего возраста).

Почему "фактически" может добавляться меньше денег

В завершение в ПФУ сообщили, что при достижении 75 лет добавляется на самом деле не 456 гривен, а лишь 156 гривен.

"Лицо, которому уже была установлена доплата к пенсии (например 300 гривен как человеку, которому исполнилось 70 лет), по достижении 75-летнего возраста получит к пенсии дополнительно 156 гривен", - рассказали украинцам.

Это объясняется тем, что у такого пенсионера уже есть надбавка в размере 300 гривен (назначенная в 70 лет).

То есть в такой ситуации происходит "доначисление до следующего размера", чтобы "общее повышение к пенсии" составило 456 гривен.