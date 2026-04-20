Перерахунок пенсій тим, хто працює: як враховуються стаж і зарплата за оновленими правилами

В Україні діють чіткі умови перерахунку виплат для пенсіонерів, які продовжують працювати. Ключовим критерієм є наявність 24 місяців додаткового страхового стажу та доцільність врахування нової заробітної плати.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення ПФУ у Facebook .

Ключові умови для перерахунку

В Україні правила перегляду пенсійних виплат для громадян, які продовжують працювати, регулюються законом про загальнообов’язкове пенсійне страхування та постановою Кабміну № 236, яку ухвалили у лютому цьогоріч. Основним критерієм для перерахунку є накопичений страховий стаж та рівень заробітної плати.

Отримати оновлені виплати можуть пенсіонери, які після призначення пенсії або її попереднього перерахунку набули не менше 24 місяців страхового стажу.

При цьому нова заробітна плата враховується лише за дотримання певної логіки доцільності:

Якщо зарплата зросла: У розрахунок беруть дохід за всі періоди стажу з 1 липня 2000 року по 28 лютого 2026 року. Це вигідно, якщо новий заробіток вищий за той, що враховувався раніше.

У розрахунок беруть дохід за всі періоди стажу з 1 липня 2000 року по 28 лютого 2026 року. Це вигідно, якщо новий заробіток вищий за той, що враховувався раніше. Якщо зарплата стала меншою: У такому разі оновлюється лише показник страхового стажу, а заробіток залишається без змін (на попередньому, вищому рівні). Це дозволяє уникнути зменшення розміру пенсії.

Що залишиться незмінним

Важливо розуміти, що при проведенні такого перерахунку показник середньої заробітної плати по країні, який використовувався під час призначення або попереднього перерахунку пенсії, не змінюється.

Коригуються лише індивідуальні коефіцієнти стажу та (за доцільності) заробітку.