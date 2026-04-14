У Кремлі стверджують, що українські дрони використовують повітряний простір НАТО для ударів по російських портах. Допомагають ЗСУ країни Балтії та Фінляндія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Миколи Патрушева, який є помічником диктатор РФ, росЗМІ.

Російська сторона вигадала власне пояснення успішним ударам ЗСУ в тили окупантам. Микола Патрушев, колишній директор ФСБ та теперішній помічник Путіна, не вірять у можливості української техніки. За його словами, українські дрони нібито летять через територію Естонії, Латвії, Литви та Фінляндії.

Ці країни свідомо відкривають своє небо для атак по об'єктах у Ленінградській області, зазначає чиновник. Він стверджує, що під ударом опиняється "невійськова морська інфраструктура" та торгівельний флот Росії.

Патрушев наголосив, що відстань від кордонів України до Ленінградської області перевищує 1400 кілометрів. На його думку, такий маршрут неможливо подолати без допомоги НАТО.

Представник Кремля вдався до відкритих погроз і назвав дії сусідніх держав актом агресії.

"Надання країнами Прибалтики та Фінляндією повітряного простору для прольоту ударних БПЛА означає пряму участь держав - членів НАТО в атаках на російську територію та інфраструктуру. З усіма висновками та наслідками", - підкреслив Патрушев.

Як "аргументи" він навів повідомлення про SMS-сповіщення в Естонії. Там жителів нібито попереджають про появу безпілотників. Також він згадав про знахідки уламків дронів на території Фінляндії. Патрушев вимагає, щоб фіни заборонили Україні завдавати таких ударів.

Офіційні представники Естонії та Фінляндії поки не коментували ці абсурдні звинувачення. НАТО неодноразово заявляло, що не є стороною конфлікту.