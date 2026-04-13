Робота "Птахів" СБС: "Мадяр" підтвердив удар по російському хімзаводу "ФосАгро"

Командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді підтвердив удар по російському хімічному підприємству "ФосАгро" у Череповці Вологодської області.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Мадяра в Telegram.

"Приємного Апатиту" череповецькому хімзаводу - домогосподарські крашанки Птахів СБС доправлено", - написав він.

За словами Бровді, йдеться про велике підприємство, яке виробляє аміак, аміачну селітру та азотну кислоту.

"Продукція виступає сировиною для виробництва тротилу, гексогену та інших компонентів у виготовленні боєприпасів", - додав він.

Що відомо про удар по хімзаводу

У ніч на 13 квітня в російському Череповці безпілотники атакували промислову зону, де розташований завод "Апатит", що входить до групи "ФосАгро".

Після удару на підприємстві спалахнула пожежа. Влада регіону офіційно повідомляла лише про нібито збиття дронів, не згадуючи про ураження об’єкта.