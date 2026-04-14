Предоставляют небо для атак на РФ: помощник Путина наябедничал на страны Балтии
В Кремле утверждают, что украинские дроны используют воздушное пространство НАТО для ударов по российским портам. Помогают ВСУ страны Балтии и Финляндия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Николая Патрушева, который является помощником диктатора РФ, росСМИ.
Российская сторона придумала собственное объяснение успешным ударам ВСУ в тылы оккупантам. Николай Патрушев, бывший директор ФСБ и нынешний помощник Путина, не верят в возможности украинской техники. По его словам, украинские дроны якобы летят через территорию Эстонии, Латвии, Литвы и Финляндии.
Эти страны сознательно открывают свое небо для атак по объектам в Ленинградской области, отмечает чиновник. Он утверждает, что под ударом оказывается "невоенная морская инфраструктура" и торговый флот России.
Патрушев отметил, что расстояние от границ Украины до Ленинградской области превышает 1400 километров. По его мнению, такой маршрут невозможно преодолеть без помощи НАТО.
Представитель Кремля прибегнул к открытым угрозам и назвал действия соседних государств актом агрессии.
"Предоставление странами Прибалтики и Финляндией воздушного пространства для пролета ударных БПЛА означает прямое участие государств - членов НАТО в атаках на российскую территорию и инфраструктуру. Со всеми выводами и последствиями", - подчеркнул Патрушев.
В качестве "аргументов" он привел сообщения об SMS-оповещениях в Эстонии. Там жителей якобы предупреждают о появлении беспилотников. Также он упомянул о находках обломков дронов на территории Финляндии. Патрушев требует, чтобы финны запретили Украине наносить такие удары.
Официальные представители Эстонии и Финляндии пока не комментировали эти абсурдные обвинения. НАТО неоднократно заявляло, что не является стороной конфликта.
Что известно об ударах ВСУ по России
Силы обороны Украины нанесли удар по российскому химическому предприятию "ФосАгро" в Череповце Вологодской области. Продукция завода выступает сырьем для производства тротила, гексогена и других компонентов в изготовлении боеприпасов. Поражены по меньшей мере два цеха общей мощностью около 900 тысяч тонн в год.
Из-за ударов ВСУ экспорт нефти из крупнейшего порта РФ на Черном море - Новороссийска - остается ограниченным. Наши военные заявили о поражении по меньшей мере пяти причалов и трубопроводов, которые обеспечивают работу терминала.
Также в начале апреля неизвестные дроны атаковали Воронежскую область. Пожар вспыхнул в районе АО "Минудобрения" в городе Россошь, одного из ключевых химзаводов страны.