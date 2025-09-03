Надав для ЗСУ неякісні шоломи та бронежилети: з постачальника стягнули понад 28 млн гривень

У Волинській області з недобросовісного постачальника шоломів та бронежилетів для ЗСУ стягнули понад 28 млн гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу Генерального прокурора.
Зазначається, що з юридичної особи стягнули на користь Волинської ОВА 28,2 млн грн – вартість поставлених підприємством неякісних бронежилетів та бойових шоломів.
Прокурори встановили, що у квітні 2022 року підприємство поставило Волинській обласній військовій адміністрації 884 бронежилети та 846 бойових шоломів для потреб Збройних сил України.
Згодом з'ясувалося, що вони не можуть бути використані військовослужбовцями за призначенням, адже жоден з бронежилетів не витримав балістичних випробувань щодо стійкості до засобів ураження, а бойові шоломи не могли виконувати основну функцію – захистити голову від ураження елементами вогнепальної зброї.
Окрім того, за позовом Волинської обласної прокуратури, пред’явленим у минулому році, з цієї ж ТОВ на користь Волинської обласної військової адміністрації також було стягнуто штраф у розмірі 5,6 млн грн за поставку неякісних бронежилетів та бойових шоломів.
Варто зауважити, що за останній час зафіксовано кілька справ із серйозними порушеннями при закупівлі продуктів, техніки та озброєння для військових.
Зокрема, у жовтні минулого року ми писали про інцидент із неякісними консервами для військових. Згодом Державний оператор тилу (ДОТ) ініціював службову перевірку.
За результатами скандалів в Україні було запроваджено нові стандарти якості для м’яса птиці, риби та молочної продукції, які постачаються Збройним силам.
Окрім того, у квітні НАБУ і САП викрили схему розкрадання державних коштів під час закупівлі Міністерством оборони України продуктів харчування для Збройних Сил України.