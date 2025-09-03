Продал для ВСУ некачественные шлемы и бронежилеты: с поставщика взыскали более 28 млн гривен

Отмечается, что с юридического лица взыскали в пользу Волынской ОВА 28,2 млн грн - стоимость поставленных предприятием некачественных бронежилетов и боевых шлемов.

Детали схемы

Прокуроры установили, что в апреле 2022 года предприятие поставило Волынской областной военной администрации 884 бронежилета и 846 боевых шлемов для нужд Вооруженных сил Украины.

Впоследствии выяснилось, что они не могут быть использованы военнослужащими по назначению, ведь ни один из бронежилетов не выдержал баллистических испытаний по устойчивости к средствам поражения, а боевые шлемы не могли выполнять основную функцию - защитить голову от поражения элементами огнестрельного оружия.

Дополнительно - штраф

Кроме того, по иску Волынской областной прокуратуры, предъявленному в прошлом году, с этой же ООО в пользу Волынской областной военной администрации также был взыскан штраф в размере 5,6 млн грн за поставку некачественных бронежилетов и боевых шлемов.