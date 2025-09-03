RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Продал для ВСУ некачественные шлемы и бронежилеты: с поставщика взыскали более 28 млн гривен

Фото: с поставщика взыскали более 28 млн гривен за некачественную продукцию (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Волынской области с недобросовестного поставщика шлемов и бронежилетов для ВСУ взыскали более 28 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.

Отмечается, что с юридического лица взыскали в пользу Волынской ОВА 28,2 млн грн - стоимость поставленных предприятием некачественных бронежилетов и боевых шлемов.

Детали схемы

Прокуроры установили, что в апреле 2022 года предприятие поставило Волынской областной военной администрации 884 бронежилета и 846 боевых шлемов для нужд Вооруженных сил Украины.

Впоследствии выяснилось, что они не могут быть использованы военнослужащими по назначению, ведь ни один из бронежилетов не выдержал баллистических испытаний по устойчивости к средствам поражения, а боевые шлемы не могли выполнять основную функцию - защитить голову от поражения элементами огнестрельного оружия.

Дополнительно - штраф

Кроме того, по иску Волынской областной прокуратуры, предъявленному в прошлом году, с этой же ООО в пользу Волынской областной военной администрации также был взыскан штраф в размере 5,6 млн грн за поставку некачественных бронежилетов и боевых шлемов.

 

Нарушения при закупках для ВСУ

Стоит заметить, что за последнее время зафиксировано несколько дел с серьезными нарушениями при закупке продуктов, техники и вооружения для военных.

В частности, в октябре прошлого года мы писали об инциденте с некачественными консервами для военных. Впоследствии Государственный оператор тыла (ДОТ) инициировал служебную проверку.

По результатам скандалов в Украине были введены новые стандарты качества для мяса птицы, рыбы и молочной продукции, которые поставляются Вооруженным силам.

Кроме того, в апреле НАБУ и САП разоблачили схему хищения государственных средств при закупке Министерством обороны Украины продуктов питания для Вооруженных Сил Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Волынская областьВторжение России в Украину