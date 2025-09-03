Продал для ВСУ некачественные шлемы и бронежилеты: с поставщика взыскали более 28 млн гривен
В Волынской области с недобросовестного поставщика шлемов и бронежилетов для ВСУ взыскали более 28 млн гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.
Отмечается, что с юридического лица взыскали в пользу Волынской ОВА 28,2 млн грн - стоимость поставленных предприятием некачественных бронежилетов и боевых шлемов.
Детали схемы
Прокуроры установили, что в апреле 2022 года предприятие поставило Волынской областной военной администрации 884 бронежилета и 846 боевых шлемов для нужд Вооруженных сил Украины.
Впоследствии выяснилось, что они не могут быть использованы военнослужащими по назначению, ведь ни один из бронежилетов не выдержал баллистических испытаний по устойчивости к средствам поражения, а боевые шлемы не могли выполнять основную функцию - защитить голову от поражения элементами огнестрельного оружия.
Дополнительно - штраф
Кроме того, по иску Волынской областной прокуратуры, предъявленному в прошлом году, с этой же ООО в пользу Волынской областной военной администрации также был взыскан штраф в размере 5,6 млн грн за поставку некачественных бронежилетов и боевых шлемов.
Нарушения при закупках для ВСУ
Стоит заметить, что за последнее время зафиксировано несколько дел с серьезными нарушениями при закупке продуктов, техники и вооружения для военных.
В частности, в октябре прошлого года мы писали об инциденте с некачественными консервами для военных. Впоследствии Государственный оператор тыла (ДОТ) инициировал служебную проверку.
По результатам скандалов в Украине были введены новые стандарты качества для мяса птицы, рыбы и молочной продукции, которые поставляются Вооруженным силам.
Кроме того, в апреле НАБУ и САП разоблачили схему хищения государственных средств при закупке Министерством обороны Украины продуктов питания для Вооруженных Сил Украины.