Продал для ВСУ некачественные шлемы и бронежилеты: с поставщика взыскали более 28 млн гривен

Фото: с поставщика взыскали более 28 млн гривен за некачественную продукцию (Getty Images)

В Волынской области с недобросовестного поставщика шлемов и бронежилетов для ВСУ взыскали более 28 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.