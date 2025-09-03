ua en ru
Ср, 03 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Продал для ВСУ некачественные шлемы и бронежилеты: с поставщика взыскали более 28 млн гривен

Среда 03 сентября 2025 12:16
UA EN RU
Продал для ВСУ некачественные шлемы и бронежилеты: с поставщика взыскали более 28 млн гривен Фото: с поставщика взыскали более 28 млн гривен за некачественную продукцию (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Волынской области с недобросовестного поставщика шлемов и бронежилетов для ВСУ взыскали более 28 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.

Отмечается, что с юридического лица взыскали в пользу Волынской ОВА 28,2 млн грн - стоимость поставленных предприятием некачественных бронежилетов и боевых шлемов.

Детали схемы

Прокуроры установили, что в апреле 2022 года предприятие поставило Волынской областной военной администрации 884 бронежилета и 846 боевых шлемов для нужд Вооруженных сил Украины.

Впоследствии выяснилось, что они не могут быть использованы военнослужащими по назначению, ведь ни один из бронежилетов не выдержал баллистических испытаний по устойчивости к средствам поражения, а боевые шлемы не могли выполнять основную функцию - защитить голову от поражения элементами огнестрельного оружия.

Дополнительно - штраф

Кроме того, по иску Волынской областной прокуратуры, предъявленному в прошлом году, с этой же ООО в пользу Волынской областной военной администрации также был взыскан штраф в размере 5,6 млн грн за поставку некачественных бронежилетов и боевых шлемов.

Нарушения при закупках для ВСУ

Стоит заметить, что за последнее время зафиксировано несколько дел с серьезными нарушениями при закупке продуктов, техники и вооружения для военных.

В частности, в октябре прошлого года мы писали об инциденте с некачественными консервами для военных. Впоследствии Государственный оператор тыла (ДОТ) инициировал служебную проверку.

По результатам скандалов в Украине были введены новые стандарты качества для мяса птицы, рыбы и молочной продукции, которые поставляются Вооруженным силам.

Кроме того, в апреле НАБУ и САП разоблачили схему хищения государственных средств при закупке Министерством обороны Украины продуктов питания для Вооруженных Сил Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Волынская область Вторжение России в Украину
Новости
Под ударом были Луцк, Хмельницкий и Кировоградщина: что известно о ночном обстреле РФ
Под ударом были Луцк, Хмельницкий и Кировоградщина: что известно о ночном обстреле РФ
Аналитика
Путин усилит обстрелы? Готова ли Украина к новым ударам по энергетике
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Путин усилит обстрелы? Готова ли Украина к новым ударам по энергетике