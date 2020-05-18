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С начала суток боевики на Донбассе не нарушали режим "тишины"

Новости » Происшествия     18.05.2020 - 13:46
С начала суток боевики на Донбассе не нарушали режим "тишины"
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Защитники Украины неуклонно придерживаются режима тишины на линии боевого столкновения

По состоянию на 12:00 боевики на Донбассе ни разу не обстреливали позиции ООС от начала текущих суток. Украинские военные контролируют ситуацию в зоне разведения войск.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Как сообщается, по состоянию на 12.00, российско-оккупационные войска обстрелов по наших позициях не осуществляли, воздерживаясь от адекватного ответа Объединенных сил. Таким образом на Донбассе наблюдается режим "тишины".

Напомним, в течение минувших суток вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В следствии обстрелов трое украинских военнослужащих получили ранения.

Также сообщалось, что боевики вечером 17 мая совершили обстрел позиций Объединенных сил в районе Песков. В результате обстрела ранения получил один украинский военный.

Кроме того, РБК-Украина писало, что 15 мая на оккупированной территории Луганской области был обстрелян патруль СММ ОБСЕ. Инцидент произошел вблизи оккупированного Березовского, когда наблюдатели осуществляли объявленный полет беспилотника малого радиуса действия.

Автор: Андрей Козловский

Теги Новости Украины УкраинаДонбассбоевикиООС
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