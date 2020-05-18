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Реинтеграция Донбасса невозможна без национального диалога, - Резников

Новости » Политика     18.05.2020 - 12:18
Реинтеграция Донбасса невозможна без национального диалога, - Резников
Фото: Алексей Резников (facebook.com/alex reznikoff)

Резников отметил, что реинтеграцию Донбасса должна принять вся Украина

Реинтеграция оккупированного Донбасса невозможна без национального инклюзивного диалога. При этом процесс реинтеграции должен быть принят всей Украиной.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

По его словам, реинтеграция Донбасса невозможна без принятия ее со стороны всей Украины.

"Поэтому, когда мы говорим о главной идеологии министерства, мы говорим, что это, в принципе, министерство национального единства. Поскольку для того, чтобы провести реинтеграцию, нужно провести национальный инклюзивный диалог, всех друг с другом", - отметил Резников.

Он также подчеркнул, что согласно социологическим исследованиям, большинство жителей оккупированного Донбасса не готово вернуться в состав Украины. При этом неготовность к принятию территорий есть и в самой Украине.

Резников добавил, что Украина может достучаться до жителей ОРДЛО через сервисы, услуги и понимание людей.

Напомним, ранее Резников заявил, что представители оккупированного Донбасса в Контактной группе для участия в ее работе должны иметь общественную легитимность. Это могут быть священники, журналисты, юристы или представители местной власти, избранной на выборах 2010 года.

Отметим, украинская прокуратура начала расследовать принудительную "национализацию" на оккупированном Донбассе.

Автор: Иван Петров

Теги Новости Украины ДонбассевроинтеграцияАлексей Резников
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