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На Донбассе ранены трое украинских военных

Новости » Происшествия     18.05.2020 - 07:11
На Донбассе ранены трое украинских военных
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Обстрелы вели из запрещенных Минском минометов

В течение минувших суток вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Вследствие обстрелов трое украинских военнослужащих получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу командования ООС в Facebook.

Так, противник обстрелял позиции украинских военных из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, БпЛА, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" неподалеку Авдеевки противник трижды вел огонь по украинским позициям из минометов 82-го калибра, выпустив 24 мины, а также автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вблизи населенного пункта Водяное враг применял БпЛА для сброса выстрелов ВОГ-17, а защитников Славного и Невельского обстрелял из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Рядом с населенным пунктом Пески оккупанты вели огонь по позициям Объединенных сил из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" вооруженные формирования РФ нарушили режим прекращения огня рядом с Новоолександровкой. Там использовали автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

"В результате вражеских обстрелов трое украинских военнослужащих получили ранения... С начала текущих суток российские вооруженные формирования активности не проявляли. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет", - говорится в сообщении.

РБК-Украина писало, что 15 мая на оккупированной территории Луганской области был обстрелян патруль СММ ОБСЕ. Инцидент произошел вблизи оккупированного Березовского, когда наблюдатели осуществляли объявлен полет беспилотника малого радиуса действия.

Автор: Инна Собора

Теги Новости Украины Донбассобстрел
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