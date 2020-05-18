З початку доби бойовики на Донбасі не порушували режим "тиші"

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Захисники України неухильно дотримуються режиму тиші на лінії бойового зіткнення

Станом на 12:00 бойовики на Донбасі жодного разу не обстрілювали позиції ООС від початку поточної доби. Українські військові контролюють ситуацію в зоні розведення військ.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

Як повідомляється, станом на 12.00, російсько-окупаційні війська обстрілів наших позицій не здійснювали, утримуючись від адекватної відповіді Об’єднаних сил. Таким чином на Донбасі спостерігається режим "тиші".

Нагадаємо, протягом минулої доби збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Унаслідок обстрілів троє українських військовослужбовців отримали поранення.

Також повідомлялось, що бойовики ввечері 17 травня здійснили обстріл позицій Об'єднаних сил в районі Пісків. В результаті обстрілу поранення отримав один український військовий.

Крім того, РБК-Україна писало, що 15 травня на окупованій території Луганської області був обстріляний патруль СММ ОБСЄ. Інцидент стався поблизу окупованого Березівського, коли спостерігачі здійснювали оголошений політ безпілотника малого радіуса дії.

Автор: Андрій Козловський