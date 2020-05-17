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Украинский военный получил пулевое ранение во время обстрела Песков

Новости » Происшествия     17.05.2020 - 21:46
Украинский военный получил пулевое ранение во время обстрела Песков
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Оккупанты применили гранатометы и пулеметы

Пророссийские боевики вечером 17 мая совершили обстрел позиций Объединенных сил в районе Песков. В результате обстрела ранения получил один украинский военный.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу командования ООС в Facebook.

По данным штаба, российско-оккупационные силы открыли огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Подразделения Объединенных сил открыли ответный огонь из имеющегося оружия. Потери боевиков уточняются.

"Вследствие обстрелов один украинский защитник получил пулевое ранение. Воина доставили в лечебное учреждение, где ему оперативно оказали надлежащую медицинскую помощь. Состояние его здоровья удовлетворительное", - рассказали в командовании.

Отметим, что сегодня это уже второй случай ранения украинских военнослужащих в результате коварных действий российско-оккупационных сил на Донбассе.

Ранее сообщалось, что с начала текущих суток пророссийские боевики 4 раза нарушали режим прекращения огня на Донбассе. Оккупанты открывали огонь вблизи Авдеевки, Водяного и Славного. В штабе отмечали, что один украинский воин был ранен.

Также РБК-Украина писало, что 15 мая на оккупированной территории Луганской области был обстрелян патруль СММ ОБСЕ. Инцидент произошел вблизи оккупированного Березовского, когда наблюдатели осуществляли объявленный полет беспилотника малого радиуса действия.

Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины ДонбассобстрелПескираненыебоевикиООС
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