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Наблюдатели ОБСЕ попали под обстрел на оккупированной территории Донбасса

Новости » Происшествия     16.05.2020 - 19:01
Наблюдатели ОБСЕ попали под обстрел на оккупированной территории Донбасса
Фото: наблюдатели ОБСЕ (facebook.com/oscesmm)

Откуда велся огонь по наблюдателям в ОБСЕ не сообщают

Патруль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ попал под обстрел вблизи оккупированного населенного пункта Березовское. Наблюдатели в результате обстрелов не пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ОБСЕ.

По данным организации, инцидент произошел 15 мая, когда патруль в составе 6 сотрудников на 2 автомобилях осуществлял мониторинг соблюдения режима прекращения огня и выполнял объявленный полет беспилотника малого радиуса действия.

Во время приземления беспилотника, когда аппарат был на высоте 5 метров над землей, члены патруля заметили 2 огненные неустановленные боеприпасы, которые двигались в их направлении и разорвались в воздухе. Ни один наблюдатель не пострадал.

"Вскоре они увидели и услышали 2 взрыва, а также увидели дым на высоте ориентировочно 80-100 метров над землей и на расстоянии примерно 20 метров на северо-запад от своего местонахождения", - говорится в сообщении ОБСЕ.

Отмечается, что после инцидента патруль немедленно переместился на другую позицию примерно за 3 км от юго-западной окраины Березовского, где наблюдатели продолжили осуществлять мониторинг ситуации с безопасностью.

Напомним, ранее сообщалось, что с начала 16 мая на Донбассе были зафиксированы 2 нарушения режима прекращения огня со стороны пророссийских боевиков. В результате вражеских обстрелов украинские военнослужащие не пострадали. Оккупационные силы применяли сегодня запрещенное минскими соглашениями вооружение.

Автор: Дмитро Левицький

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