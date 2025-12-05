НАБУ та СБУ викрили злочинну групу, яку очолювала нардепка Скороход, - джерела

"НАБУ та САП спільно зі Службою безпеки України викрили злочинну групу, очолювану народною депутаткою України", - йдеться у повідомленні.

За інформацією джерел РБК-Україна, мова йде про нардепку від депутатської групи "За майбутнє Анну Скороход.

За даними джерел, Скороход підозрюють у вимаганні хабаря. Вона нібито вимагала з підприємця 250 тисяч доларів.

У НАБУ уточнили, що нині тривають першочергові слідчі дії, а деталі обіцяють оприлюднити згодом.