НАБУ та СБУ викрили злочинну групу, яку очолювала нардепка Скороход, - джерела

Антикорупційні органи спільно зі Службою безпеки України викрили злочинну групу, яку очолювала чинна народна депутатка Анна Скороход. Її підозрюють у вимаганні хабаря
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національне антикорупційне бюро України (НАБУ).
"НАБУ та САП спільно зі Службою безпеки України викрили злочинну групу, очолювану народною депутаткою України", - йдеться у повідомленні.
За інформацією джерел РБК-Україна, мова йде про нардепку від депутатської групи "За майбутнє Анну Скороход.
За даними джерел, Скороход підозрюють у вимаганні хабаря. Вона нібито вимагала з підприємця 250 тисяч доларів.
У НАБУ уточнили, що нині тривають першочергові слідчі дії, а деталі обіцяють оприлюднити згодом.
Нагадаємо, нещодавно антикорупційні органи повідомили про викриття масштабної корупційної схеми в компанії "Енергоатом".
Також НАБУ і САП викрили схему розкрадання державних коштів під час закупівлі Міністерством оборони України продуктів харчування для Збройних Сил України.