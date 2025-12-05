UA

НАБУ та СБУ викрили злочинну групу, яку очолювала нардепка Скороход, - джерела

Фото: народна депутатка Анна Скороход (facebook.com/A.Skorokhod)
Автор: Юлія Акимова, Ірина Глухова

Антикорупційні органи спільно зі Службою безпеки України викрили злочинну групу, яку очолювала чинна народна депутатка Анна Скороход. Її підозрюють у вимаганні хабаря

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національне антикорупційне бюро України (НАБУ).

"НАБУ та САП спільно зі Службою безпеки України викрили злочинну групу, очолювану народною депутаткою України", - йдеться у повідомленні.

За інформацією джерел РБК-Україна, мова йде про нардепку від депутатської групи "За майбутнє  Анну Скороход.

За даними джерел, Скороход підозрюють у вимаганні хабаря. Вона нібито вимагала з підприємця 250 тисяч доларів.

У НАБУ уточнили, що нині тривають першочергові слідчі дії, а деталі обіцяють оприлюднити згодом.

