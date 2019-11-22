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Скороход собирается создать депутатскую группу "Настоящие слуги"

Новости » Политика     22.11.2019 - 23:20
Скороход собирается создать депутатскую группу "Настоящие слуги"
Фото: Анна Скороход (facebook.com/sluganarodu skorokhod 93)

Депутатскую группу нардеп собирается создать вместе с Антоном Поляковым

Исключенная из фракции "Слуга народа" народный депутат Анна Скороход заявила, что вместе со своим коллегой Антоном Поляковым собирается создать собственную депутатскую группу. Об этом Скороход сказала в интервью "Громадському радіо".

Она отметила, что сможет собрать больше депутатов, чем во фракции "Слуга народа", поскольку среди депутатов есть те, кому не нравятся решения, которые принимаются в Раде.

"Мы сейчас с Антоном (Поляковым - ред.) создадим группу "Настоящие слуги" или "Слуга народа-2". Нас будет больше, вот увидите. Есть люди, которым не нравится то отношение и те решения, которые принимаются", - сказала Скороход.

Также Скороход добавила, что она шла на выборы с президентской программой, поэтому и в дальнейшем будет с ней идти.

Напомним, 15 ноября нардепы Скороход и Поляков сообщили, что их исключили из факции "Слуга народа". Они назвали это решение политически мотивированным. Исключение произошло после того, как нардепы не поддержали голосование в Раде относительно рынка земли.

РБК-Украина писало, что председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что в депутатской группе есть только "три проблемных человека".

Кроме Скороход и Полякова с фракции на фоне скандала вышел нардеп Роман Иванисов. По его словам, он пошел на такой шаг, чтобы не ставить под удар репутацию всей фракции. По официальным данным, в 1990-х он был осужден за изнасилование.

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