НАБУ и СБУ разоблачили преступную группу, которую возглавляла нардеп Скороход, - источники

Что известно об Анне Скороход

Анна Скороход - народный депутат Украины, избранная в 2019 году от 93-го избирательного округа в Киевской области. В парламенте она была членом фракции "Слуга народа" и работала в комитете по вопросам энергетики и ЖКХ.

Однако 15 ноября 2019 года Скороход исключили из фракции. Она назвала это решение политически мотивированным и связала его с тем, что не поддержала голосование за законопроект о рынке земли.

Тогда же депутат заявила, что вместе с нардепом Антоном Поляковым планирует создать собственную депутатскую группу.

Сейчас Анна Скороход входит в депутатскую группу "За будущее" в Верховной Раде.

