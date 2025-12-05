RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

НАБУ и СБУ разоблачили преступную группу, которую возглавляла нардеп Скороход, - источники

Фото: народный депутат Анна Скороход (facebook.com/A.Skorokhod)
Автор: Юлия Акимова, Ірина Глухова

Антикоррупционные органы совместно со Службой безопасности Украины разоблачили преступную группу, которую возглавляла действующий народный депутат Анна Скороход. Ее подозревают в вымогательстве взятки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

"НАБУ и САП совместно со Службой безопасности Украины разоблачили преступную группу, возглавляемую народным депутатом Украины", - говорится в сообщении.

По информации источников РБК-Украина, речь идет о нардепе от депутатской группы "За будущее" Анне Скороход.

По данным источников, Скороход подозревают в вымогательстве взятки. Она якобы требовала с предпринимателя 250 тысяч долларов.

В НАБУ уточнили, что сейчас продолжаются первоочередные следственные действия, а детали обещают обнародовать позже.

Обновлено в 9:57

Сама депутат уже подтвердила проведение следственных действий в своем доме. Она заявила, что ей "нечего скрывать" и назвала это "прямым давлением" на оппозицию.

"Моя деятельность - на ладони. Впрочем, время и контекст этих событий наталкивают на однозначные выводы: вижу в этом прямое давление на оппозицию и попытку заблокировать мою политическую деятельность из-за принципиальной позиции", - написала Анна Скороход.

 

 

Что известно об Анне Скороход

Анна Скороход - народный депутат Украины, избранная в 2019 году от 93-го избирательного округа в Киевской области. В парламенте она была членом фракции "Слуга народа" и работала в комитете по вопросам энергетики и ЖКХ.

Однако 15 ноября 2019 года Скороход исключили из фракции. Она назвала это решение политически мотивированным и связала его с тем, что не поддержала голосование за законопроект о рынке земли.

Тогда же депутат заявила, что вместе с нардепом Антоном Поляковым планирует создать собственную депутатскую группу.

Сейчас Анна Скороход входит в депутатскую группу "За будущее" в Верховной Раде.

Другие разоблачения НАБУ

Напомним, недавно антикоррупционные органы сообщили о разоблачении масштабной коррупционной схемы в компании "Энергоатом".

Также НАБУ и САП разоблачили схему хищения государственных средств при закупке Министерством обороны Украины продуктов питания для Вооруженных Сил Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАБУСАПКоррупцияДепутати