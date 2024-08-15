НАБУ розкрило подробиці справи про розкрадання на закупівлях для "Харківобленерго"
Правоохоронці викрили схему з розкрадання коштів під час закупівлі трансформаторів. Серед підозрюваних колишній виконувач обов'язків голова правління АТ "Харківобленерго".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).
Як повідомляють джерела РБК-Україна, серед учасників схеми - колишній виконувач обов'язків голова правління АТ "Харківобленерго" Костянтин Логвиненко.
Подробиці справи
Протягом квітня-вересня 2021 року керівник АТ "Харківобленерго" забезпечив обрання двох "потрібних" компаній переможцями закупівель:
- 11 904 одиниць трансформаторного обладнання;
- 79 425 одиниць електровимірювальних приладів.
Ціна на вищезгадане обладнання була завищена на 132,5 млн гривень. Ціни окремих компонентів були підняті в п'ять разів.
Зокрема реалізації схеми сприяли:
- керівник відділу Харківської торгово-промислової палати;
- оцінювач.
Обидва забезпечили формування свідомо завищеної очікуваної вартості закупівель.
Протягом 2021 - 2022 років під час часткового виконання договору АТ "Харківобленерго" отримав збитки у розмірі 12,5 млн гривень.
Фото: НАБУ розкрило подробиці справи про розкрадання на закупівлях для "Харківобленерго" (t.me/nab_ukraine)
"Запровадження режиму воєнного стану та надання товариству гуманітарної допомоги від українських підприємств та міжнародних організацій, зокрема й енергетичного обладнання, змусило учасників схеми відкласти заволодіння рештою суми у 120 млн гривень", - пише НАБУ.
Вже після проведення детективами процесуальних дій, учасники схеми повністю зупинили реалізацію свого плану.
Кого підозрюють
Наразі підозри були оголошені:
- колишньому в.о. голови правління АТ "Харківобленерго" Логвиненку;
- керівнику відділу матеріального забезпечення АТ "Харківобленерго";
- керівнику відділу Харківської торгово-промислової палати;
- приватному оцінювачу;
- керівнику комерційного підприємства.
Нагадаємо, РБК-Україна розповідало про те, що Служба безпеки України (СБУ) та НАБУ також викрило масштабну корупційну схему, яку організував заступник міністра енергетики Олександр Хейл. Пізніше останньому було обрано запобіжний захід. Зокрема СБУ оприлюднила прослушку затриманого заступника голови відомства.
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