Правоохоронці викрили схему з розкрадання коштів під час закупівлі трансформаторів . Серед підозрюваних колишній виконувач обов'язків голова правління АТ "Харківобленерго".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

Вже після проведення детективами процесуальних дій, учасники схеми повністю зупинили реалізацію свого плану.

"Запровадження режиму воєнного стану та надання товариству гуманітарної допомоги від українських підприємств та міжнародних організацій, зокрема й енергетичного обладнання, змусило учасників схеми відкласти заволодіння рештою суми у 120 млн гривень", - пише НАБУ.

Фото: НАБУ розкрило подробиці справи про розкрадання на закупівлях для "Харківобленерго" (t.me/nab_ukraine)

Протягом 2021 - 2022 років під час часткового виконання договору АТ "Харківобленерго" отримав збитки у розмірі 12,5 млн гривень .

Ціна на вищезгадане обладнання була завищена на 132,5 млн гривень . Ціни окремих компонентів були підняті в п'ять разів.

Протягом квітня-вересня 2021 року керівник АТ "Харківобленерго" забезпечив обрання двох "потрібних" компаній переможцями закупівель:

Нагадаємо, РБК-Україна розповідало про те, що Служба безпеки України (СБУ) та НАБУ також викрило масштабну корупційну схему, яку організував заступник міністра енергетики Олександр Хейл. Пізніше останньому було обрано запобіжний захід. Зокрема СБУ оприлюднила прослушку затриманого заступника голови відомства.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.