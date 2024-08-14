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"Замахнулись" на 120 млн гривень. Викрито організаторів схеми з закупівлі енергообладнання

Середа 14 серпня 2024 18:55
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"Замахнулись" на 120 млн гривень. Викрито організаторів схеми з закупівлі енергообладнання Фото: викрито організаторів схеми з закупівлі енергообладнання (t.me/nab_ukraine)
Автор: Сергій Пишкін

Правоохоронці викрили схему на закупівлі енергообладнання АТ "Харківобленерго". Двох співорганізаторів затримали, їм готують підозри.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

Двоє співорганізаторів злочинної схеми заволоділи більше ніж 12,5 мільйонами гривень, а також "замахнулись" на заволодіння ще 120 мільйонами під час закупівлі трансформаторного та вимірювального обладнання АТ "Харківобленерго".

Фото: викрито організаторів схеми з закупівлі енергообладнання (t.me/nab_ukraine)

"Оборудка полягала у продажі товариству заздалегідь обраними компаніями трансформаторів та лічильників за завищеними цінами", - пише НАБУ.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення особам про підозру.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Служба безпеки України (СБУ) та НАБУ нещодавно викрили масштабну корупційну схему, яку організував заступник міністра енергетики.

Також у липні САП та НАБУ запобігли реалізації масштабної корупції у Державній митній службі.

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