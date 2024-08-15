НАБУ раскрыло подробности дела о хищениях на закупках для "Харьковоблэнерго"
Правоохранители разоблачили схему по хищению средств при закупке трансформаторов. Среди подозреваемых бывший исполняющий обязанности председатель правления АО "Харьковоблэнерго".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).
Как сообщают источники РБК-Украина, среди участников схемы - бывший исполняющий обязанности председатель правления АО "Харьковоблэнерго" Константин Логвиненко.
Подробности дела
В течение апреля-сентября 2021 года руководитель АО "Харьковоблэнерго" обеспечил избрание двух "нужных" компаний победителями закупок:
- 11 904 единиц трансформаторного оборудования;
- 79 425 единиц электроизмерительных приборов.
Цена на вышеупомянутое оборудование была завышена на 132,5 млн гривен. Цены отдельных компонентов были подняты в пять раз.
В частности реализации схемы способствовали:
- руководитель отдела Харьковской торгово-промышленной палаты;
- оценщик.
Оба обеспечили формирование заведомо завышенной ожидаемой стоимости закупок.
В течение 2021 - 2022 годов во время частичного выполнения договора АО "Харьковоблэнерго" получил убытки в размере 12,5 млн гривен.
Фото: НАБУ раскрыло подробности дела о хищении на закупках для "Харьковоблэнерго" (t.me/nab_ukraine)
"Введение режима военного положения и предоставление обществу гуманитарной помощи от украинских предприятий и международных организаций, в том числе энергетического оборудования, заставило участников схемы отложить завладение остальной суммой в 120 млн гривен", - пишет НАБУ.
Уже после проведения детективами процессуальных действий, участники схемы полностью остановили реализацию своего плана.
Кого подозревают
На данный момент подозрения были объявлены:
- бывшему и.о. председателя правления АО "Харьковоблэнерго" Логвиненко;
- руководителю отдела материального обеспечения АО "Харьковоблэнерго";
- руководителю отдела Харьковской торгово-промышленной палаты;
- частному оценщику;
- руководителю коммерческого предприятия.
Напомним, РБК-Украина рассказывало о том, что Служба безопасности Украины (СБУ) и НАБУ также разоблачила масштабную коррупционную схему, организованную заместителем министра энергетики Александром Хейлом. Позже последнему была избрана мера пресечения. В частности СБУ обнародовала прослушку задержанного замглавы ведомства.
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