НАБУ раскрыло подробности дела о хищениях на закупках для "Харьковоблэнерго"

Правоохранители разоблачили схему по хищению средств при закупке трансформаторов . Среди подозреваемых бывший исполняющий обязанности председатель правления АО "Харьковоблэнерго".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Как сообщают источники РБК-Украина, среди участников схемы - бывший исполняющий обязанности председатель правления АО "Харьковоблэнерго" Константин Логвиненко.

Подробности дела

В течение апреля-сентября 2021 года руководитель АО "Харьковоблэнерго" обеспечил избрание двух "нужных" компаний победителями закупок:

11 904 единиц трансформаторного оборудования;

79 425 единиц электроизмерительных приборов.

Цена на вышеупомянутое оборудование была завышена на 132,5 млн гривен. Цены отдельных компонентов были подняты в пять раз.

В частности реализации схемы способствовали:

руководитель отдела Харьковской торгово-промышленной палаты;

оценщик.

Оба обеспечили формирование заведомо завышенной ожидаемой стоимости закупок.

В течение 2021 - 2022 годов во время частичного выполнения договора АО "Харьковоблэнерго" получил убытки в размере 12,5 млн гривен.

Фото: НАБУ раскрыло подробности дела о хищении на закупках для "Харьковоблэнерго" (t.me/nab_ukraine)

"Введение режима военного положения и предоставление обществу гуманитарной помощи от украинских предприятий и международных организаций, в том числе энергетического оборудования, заставило участников схемы отложить завладение остальной суммой в 120 млн гривен", - пишет НАБУ.

Уже после проведения детективами процессуальных действий, участники схемы полностью остановили реализацию своего плана.

Кого подозревают

На данный момент подозрения были объявлены: