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Суд обрав запобіжний захід ексзаступнику міністра енергетики Хейлу

Понеділок 12 серпня 2024 20:18
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Суд обрав запобіжний захід ексзаступнику міністра енергетики Хейлу Фото: Олександр Хейло, колишній заступник міністра енергетики (mev.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Вищий антикорупційний суд обрав колишньому заступнику міністра енергетики України Олександру Хейлу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Суд також передбачив для ексчиновника можливість внести заставу у розмірі 25 мільйонів гривень.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні, 12 серпня, стало відомо, що українські правоохоронці зі Служби безпеки України та Національного антикорупційного бюро викрили корупційну схему. Її організував заступник міністра енергетики.

Чиновника затримали у Києві під час того, як він отримував хабар у розмірі 500 тисяч доларів.

За таку суму чиновник пообіцяв керівникам держпідприємств Львівсько-Волинського вугільного басейну передати гірничодобувне обладнання із шахт прифронтового району Донецької області. Таке обладнання є дефіцитним.

В офіційних повідомленнях не уточнювалося, про кого мова йде, але українські ЗМІ з посиланням на джерела повідомляли, що фігурант справи заступник міністра енергетики Олександр Хейло.

Пізніше стало відомо, що Кабмін звільнив Олександра Хейла з посади.

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Міненерго НАБУ Суд Корупція Запобіжний захід
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