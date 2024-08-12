Заступника голови Міненерго затримали на хабарі у півмільйона доларів: Галущенко допоміг розкрити схему

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міненерго.

Зазначається, що за зазначену суму чиновник, користуючись своїми повноваженнями, пообіцяв керівникам держпідприємств Львівсько-Волинського вугільного басейну безперешкодно передати у користування гірничо-видобувне обладнання із шахт прифронтового району Донеччини.

Мова йде про унікальне та дефіцитне устаткування однієї з державних вугільних компаній, яка розташована у межах східного фронту – Покровському.



Окрім заступника міністра до зазначеної оборудки були залучені декілька спільників з енергетичної галузі, за що всі задіяні особи будуть притягнуті до відповідальності.

Міністерство невідкладно внесло подання до Кабінету міністрів про звільнення вказаного чиновника. Відповідне рішення буде прийнято сьогодні. Відомство тісно співпрацює з СБУ, НАБУ та іншими правоохоронними органами задля повного викорінення корупції в енергетичній галузі.