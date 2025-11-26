ua en ru
Ср, 26 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

Справа Міндіча. Умєров дав свідчення детективам НАБУ

Київ, Середа 26 листопада 2025 16:44
UA EN RU
Справа Міндіча. Умєров дав свідчення детективам НАБУ Фото: Рустем Умєров, секретар Ради нацбезпеки та оборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Детективи НАБУ опитали секретаря Ради нацбезпеки і оборони України Рустема Умєрова у справі скандального бізнесмена Тимура Міндіча.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар пресслужби РНБО і публікацію "УП".

Спочатку в медіа з'явилася інформація про те, що Умєрова викликали в НАБУ в статусі свідка, щоб дати свідчення щодо епізоду про втручання в діяльність держслужбовця.

РБК-Україна підтвердили цю інформацію в пресслужбі РНБО.

Як зазначили в Раді нацбезпеки і оборони, розмова Умєрова з детективами була конструктивною.

Справа Міндіча

Нагадаємо, бізнесмена Тимура Міндіча підозрюють у координації роботи злочинної організації, яка брала відкати у контрагентів "Енергоатому".

Після цього отримані гроші відмивали в офісі, який функціонував в одному з приміщень у центрі Києва.

Міндіча так і не затримали - йому вдалося втекти з України. У Державній прикордонній службі розповіли, що бізнесмен виїхав на законних підставах.

На тлі скандалу у ЗМІ з'явилися чутки про те, що Міндіч контактував з Умєровим, коли той був міністром оборони, і намагався домогтися від нього рішення про прийняття Державним оператором тилу бронежилетів, які не пройшли контроль якості.

У момент поширення таких чуток Умєров перебував у відрядженні. У Telegram-каналах навіть з'явився вкид про те, що секретар РНБО нібито не повернеться в Україну, але це був фейк.

Сам Умєров підкреслював, що спроби пов'язати його роботу з чиїмось впливом не мають підстав. Він зазначив, що коли обіймав посаду міністра оборони, спілкувався з виробниками, постачальниками озброєння та лобістами, що є звичайною практикою.

Умєров підтвердив зустріч із Міндічем, на якій обговорювали контракт на бронежилети. За його словами, угоду пізніше розірвали через невідповідність продукції вимогам, і поставок не було.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАБУ Рустем Умєров Корупція Тімур Міндіч
Новини
Україна визначила "червоні лінії" у переговорах щодо мирного плану
Україна визначила "червоні лінії" у переговорах щодо мирного плану
Аналітика
Ультиматум Трампа і 28 пунктів: що насправді відбувається з мирним планом для України
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Ультиматум Трампа і 28 пунктів: що насправді відбувається з мирним планом для України