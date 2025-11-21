До НАБУ передали заяву щодо можливих зловживань Галущенка

В Держбюро повідомили, що за інформацією, викладеною в заяві, в період виконання службових обов'язків ексміністр енергетики міг допустити порушення під час укладення та виконання договорів. Ім'я міністра не вказано, але мова йде саме про Германа Галущенка.

"Йдеться, зокрема, про авансові платежі державних підприємств на значні суми, роботи за якими не були завершені в повному обсязі або не підтверджені документально", - зазначили в повідомленні.

Оскільки НАБУ вже веде досудове розслідування у кримінальному провадженні за тими ж фактами, а також розслідування на цю тему ще у 2021 році проводило Головне слідче управління ДБР, після дозволу від Офісу Генерального прокурора було ухвалене рішення передати заяву депутата до НАБУ.

"Бюро було зацікавлене максимально швидко розібратися у ситуації та встановити істину, однак закон чітко визначає підслідність таких проваджень. Саме тому матеріали передано до НАБУ, яке має повноваження завершити розслідування. Ми розраховуємо, що колеги ретельно дослідять усі обставини, і в разі необхідності ДБР готове надати будь-яку допомогу у межах закону", - сказано у повідомленні.