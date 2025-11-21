В НАБУ передали заявление о возможных злоупотреблениях Галущенко

В Госбюро сообщили, что по информации, изложенной в заявлении, в период исполнения служебных обязанностей экс-министр энергетики мог допустить нарушения при заключении и исполнении договоров. Имя министра не указано, но речь идет именно о Германе Галущенко.

"Речь идет, в частности, об авансовых платежах государственных предприятий на значительные суммы, работы по которым не были завершены в полном объеме или не подтверждены документально", - отметили в сообщении.

Поскольку НАБУ уже ведет досудебное расследование в уголовном производстве по тем же фактам, а также расследование на эту тему еще в 2021 году проводило Главное следственное управление ГБР, после разрешения от Офиса Генерального прокурора было принято решение передать заявление депутата в НАБУ.

"Бюро было заинтересовано максимально быстро разобраться в ситуации и установить истину, однако закон четко определяет подследственность таких производств. Именно поэтому материалы переданы в НАБУ, которое имеет полномочия завершить расследование. Мы рассчитываем, что коллеги тщательно исследуют все обстоятельства, и в случае необходимости ГБР готово оказать любую помощь в рамках закона", - сказано в сообщении.