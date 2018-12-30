Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали российские танки в Луганской области

Фото: российская техника (mil.ru)

СММ ОБСЕ обнаружила более 60 боевых бронированных машин боевиков

Російсько-оккупационные войска продолжают наращивать тяжелое вооружение на Луганском направлении и проводят учения с боевой стрельбой, готовясь к активным боевым действиям на Донбассе. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ, опубликованном 29 декабря, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС на странице в Facebook.

Как сообщается, 27 декабря мини-аппарат БПЛА СММ по линиям отвода, однако за пределами выделенных мест хранения вооружения в неподконтрольной властям Украины районах Луганской области зафиксировал 20 танков (десять Т-72 и десять Т-64) возле Круглика и 20 танков (двенадцать Т-72 и восемь Т-64), 12 буксируваних гаубиц (Д-30 "Лягушка", 122 мм), 8 самоходных гаубиц (2С1 "Гвоздика", 122 мм), 3 противотанковые пушки (МТ-12 "Рапира", 100 мм), 2 миномета (2Б11 "Сани", 120 мм) и 9 противотанковых ракетных комплексов (вероятно, 9П135 "Конкурс", 135 мм) вблизи Мирного.

"В тот же день по доступным СММ данным воздушного наблюдения выявлено более 60 боевых бронированных машин наемников (преимущественно боевые машины пехоты) и около 450 человек в полном боевом снаряжении, которые, по оценке, готовились к учениям с боевой стрельбой", - говорится в сообщении.

Кроме того, 28 декабря мини-аппарат БПЛА СММ зафиксировал один танк неустановленного типа на автодороге M04 в поселке Юрьивка на запад от Луганска.

Напомним, Главное управление разведки Украины сообщило о подготовке Россией химической атаки на оккупированном Донбассе.

Отметим, по данным отчета СММ ОБСЕ 26 декабря этого года, мини-БПЛА миссии зафиксировал на юго-западе от Луганска, вооружение, которое принадлежит наемникам вооруженных формирований Российской Федерации.