ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Бойовики накопичують озброєння на Луганському напрямку

Новини » Надзвичайні події    29.12.2018 - 13:16
Бойовики накопичують озброєння на Луганському напрямку
Фото: російська техніка (mil.ru)

Бойовики порушують, визначені Мінськими домовленостями, лінії відведення важкого озброєння

За даними звіту СММ ОБСЄ 26 грудня цього року, міні-БПЛА Місії зафіксував на південному заході від Луганська, озброєння, яке належить найманцям збройних формувань Російської Федерації. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу операції Об'єднаних сил.

У прес-службі повідомляють, що бойовики порушують, визначені Мінськими домовленостями, лінії відведення важкого озброєння. А також нехтують місцями зберігання озброєння за межами ліній відведення.

"Так, неподалік від Бугаївки, 12 самохідних гаубиць (2С1 "Гвоздика", 122 мм), 14 буксируваних гаубиць (Д-30 "Жаба", 122 мм) і 6 протитанкових гармат (МТ-12 "Рапіра", 100 мм), які належать найманцям збройних формувань Російської Федерації. А поблизу Хрустального (колишній Красний Луч) зосереджені 22 реактивні системи залпового вогню (РСЗВ; БМ-21 "Град", 122 мм).

Того ж дня, за лініями відведення, однак за межами виділених місць зберігання озброєння, а саме поблизу Бугаївки зафіксовано 8 танків (Т-64), 3 зенітні ракетні комплекси (9К35 "Стріла-10"), 5 мінометів (2Б11 "Сани", 120 мм) та один протитанковий ракетний комплекс (ймовірно, 9П148 "Конкурс", 135 мм). Біля Шимшинівки окупанти тримають 11 танків (Т-72).

"26 грудня спостерігачі СММ в черговий раз відзначили, що досі бракує 14 самохідних гаубиць (2С1), 10 буксируваних гаубиць (дев’ять Д-30 та одна 2А65 "Мста-Б", 152 мм) і 5 РСЗВ (БМ-21). Відзначено, що трьох самохідних гаубиць (2С1) бракує вперше. До того ж, там уперше зафіксовано наявність нової одиниці озброєння", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, з початку суботи, 29 грудня, бойовики на Донбасі в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) обстріляли українських військових, порушивши при цьому режим тиші, який було затверджено на засіданні Тристоронньої контактної групи.

Бойовики на Донбасі обстріляли власні позиції, щоб скомпроментувати українських військових Україна посилила прикордонний контроль для жінок з РФ, - ДПСУ
Новини України ЛуганськОБСЄРосійська Федераціябойовикивоенная техникаООС
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся