Бойовики накопичують озброєння на Луганському напрямку

Фото: російська техніка (mil.ru)

Бойовики порушують, визначені Мінськими домовленостями, лінії відведення важкого озброєння

За даними звіту СММ ОБСЄ 26 грудня цього року, міні-БПЛА Місії зафіксував на південному заході від Луганська, озброєння, яке належить найманцям збройних формувань Російської Федерації. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу операції Об'єднаних сил.

У прес-службі повідомляють, що бойовики порушують, визначені Мінськими домовленостями, лінії відведення важкого озброєння. А також нехтують місцями зберігання озброєння за межами ліній відведення.

"Так, неподалік від Бугаївки, 12 самохідних гаубиць (2С1 "Гвоздика", 122 мм), 14 буксируваних гаубиць (Д-30 "Жаба", 122 мм) і 6 протитанкових гармат (МТ-12 "Рапіра", 100 мм), які належать найманцям збройних формувань Російської Федерації. А поблизу Хрустального (колишній Красний Луч) зосереджені 22 реактивні системи залпового вогню (РСЗВ; БМ-21 "Град", 122 мм).

Того ж дня, за лініями відведення, однак за межами виділених місць зберігання озброєння, а саме поблизу Бугаївки зафіксовано 8 танків (Т-64), 3 зенітні ракетні комплекси (9К35 "Стріла-10"), 5 мінометів (2Б11 "Сани", 120 мм) та один протитанковий ракетний комплекс (ймовірно, 9П148 "Конкурс", 135 мм). Біля Шимшинівки окупанти тримають 11 танків (Т-72).

"26 грудня спостерігачі СММ в черговий раз відзначили, що досі бракує 14 самохідних гаубиць (2С1), 10 буксируваних гаубиць (дев’ять Д-30 та одна 2А65 "Мста-Б", 152 мм) і 5 РСЗВ (БМ-21). Відзначено, що трьох самохідних гаубиць (2С1) бракує вперше. До того ж, там уперше зафіксовано наявність нової одиниці озброєння", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, з початку суботи, 29 грудня, бойовики на Донбасі в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) обстріляли українських військових, порушивши при цьому режим тиші, який було затверджено на засіданні Тристоронньої контактної групи.