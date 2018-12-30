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В Міноборони підтвердили відсутність втрат у лавах ООС

Новини » Надзвичайні події    30.12.2018 - 13:00
В Міноборони підтвердили відсутність втрат у лавах ООС
Ілюстративне фото (УНІАН)

Кількість обстрілів на Донбасі зменшилася майже вдвічі

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за минулу добу, 29 грудня, жоден український військовий не загинув та не отримав поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення спікера Міністерства оборони України Максима Праути.

За даними Міноборони, кількість обстрілів з боку проросійських бойовиків, порівняно з попередньою добою, зменшилася майже вдвічі. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 6 обстрілів з боку бойовиків. Українські військові тричі відкривали вогонь у відповідь.

"Протягом минулої доби жоден військовослужбовець зі складу об’єднаних сил не постраждав", - повідомив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за даними української розвідки, Росія готує хімічну атаку на окупованому Донбасі. 

Крім того, повідомлялося, що з початку року на Донбасі прикордонники Донецько-Луганського регіонального управління затримали 154 члени незаконних збройних формувань. Крім того, з початку поточного року було відмовлено у пропуску майже семи тисячам осіб.

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