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Спостерігачі ОБСЕ зафіксували російські танки у Луганській області

Новини » Надзвичайні події    30.12.2018 - 16:43
Спостерігачі ОБСЕ зафіксували російські танки у Луганській області
Фото: російська техніка (mil.ru)

СММ ОБСЕ виявила понад 60 бойових броньованих машин бойовиків

Російсько-окупаційні війська продовжують нарощувати важке озброєння на Луганському напрямку та проводять навчання з бойовою стрільбою, готуючись до активних бойових дій на Донбасі. Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ, опублікованому 29 грудня, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ООС на сторінці у Facebook.

Як повідомляється, 27 грудня міні-апарат БПЛА СММ за лініями відведення, однак за межами виділених місць зберігання озброєння в непідконтрольній владі України районах Луганської області зафіксував 20 танків (десять Т-72 і десять Т-64) біля Круглика та 20 танків (дванадцять Т-72 і вісім Т-64), 12 буксируваних гаубиць (Д-30 "Жаба", 122 мм), 8 самохідних гаубиць (2С1 "Гвоздика", 122 мм), 3 протитанкові гармати (МТ-12 "Рапіра", 100 мм), 2 міномети (2Б11 "Сани", 120 мм) і 9 протитанкових ракетних комплексів (імовірно, 9П135 "Конкурс", 135 мм) поблизу Мирного.

"Того ж дня за доступними СММ даними повітряного спостереження виявлено понад 60 бойових броньованих машин найманців (переважно бойові машини піхоти) і близько 450 осіб у повному бойовому спорядженні, які, за оцінкою, готувалися до навчань із бойовою стрільбою", - йдеться у повідомленні.

Крім того, 28 грудня міні-апарат БПЛА СММ зафіксував один танк невстановленого типу на автошляху M04 у селищі Юр'ївка на захід від Луганська.

Спостерігачі ОБСЕ зафіксували російські танки у Луганській області

Нагадаємо, Головне управління розвідки України повідомило про підготовку Росією хімічної атаки на окупованому Донбасі.

Відзначимо, за даними звіту СММ ОБСЄ 26 грудня цього року, міні-БПЛА Місії зафіксував на південно-заході від Луганська, озброєння, яке належить найманцям збройних формувань Російської Федерації.

 

 

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