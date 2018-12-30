Спостерігачі ОБСЕ зафіксували російські танки у Луганській області

Фото: російська техніка (mil.ru)

СММ ОБСЕ виявила понад 60 бойових броньованих машин бойовиків

Російсько-окупаційні війська продовжують нарощувати важке озброєння на Луганському напрямку та проводять навчання з бойовою стрільбою, готуючись до активних бойових дій на Донбасі. Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ, опублікованому 29 грудня, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ООС на сторінці у Facebook.

Як повідомляється, 27 грудня міні-апарат БПЛА СММ за лініями відведення, однак за межами виділених місць зберігання озброєння в непідконтрольній владі України районах Луганської області зафіксував 20 танків (десять Т-72 і десять Т-64) біля Круглика та 20 танків (дванадцять Т-72 і вісім Т-64), 12 буксируваних гаубиць (Д-30 "Жаба", 122 мм), 8 самохідних гаубиць (2С1 "Гвоздика", 122 мм), 3 протитанкові гармати (МТ-12 "Рапіра", 100 мм), 2 міномети (2Б11 "Сани", 120 мм) і 9 протитанкових ракетних комплексів (імовірно, 9П135 "Конкурс", 135 мм) поблизу Мирного.

"Того ж дня за доступними СММ даними повітряного спостереження виявлено понад 60 бойових броньованих машин найманців (переважно бойові машини піхоти) і близько 450 осіб у повному бойовому спорядженні, які, за оцінкою, готувалися до навчань із бойовою стрільбою", - йдеться у повідомленні.

Крім того, 28 грудня міні-апарат БПЛА СММ зафіксував один танк невстановленого типу на автошляху M04 у селищі Юр'ївка на захід від Луганська.

Нагадаємо, Головне управління розвідки України повідомило про підготовку Росією хімічної атаки на окупованому Донбасі.

Відзначимо, за даними звіту СММ ОБСЄ 26 грудня цього року, міні-БПЛА Місії зафіксував на південно-заході від Луганська, озброєння, яке належить найманцям збройних формувань Російської Федерації.