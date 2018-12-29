РФ готує хімічну атаку на Донбасі, - Скібіцький

Фото: Вадим Скібіцький (uacrisis.org)

Ряд ознак вказує на підготовку Росією диверсійно-терористичного акту з використанням хімічно небезпечних отруйних речовин

Головне управління розвідки (ГУР) України повідомило про підготовку Росією хімічної атаки на окупованому Донбасі. Про це на брифінгу заявив представник ГУР МО України Вадим Скібіцький, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт відомства.

Він заявив, що ряд ознак вказує на підготовку Росією диверсійно-терористичного акту з використанням хімічно небезпечних отруйних речовин. ГУР встановлено, що на окуповані території Донбасу в середині грудня прибула група російських фахівців за хімічним бойовим і отруйних речовин.

"На тимчасово окупованих територіях противник підвищив готовність російських окупаційних військ до дій в умовах хімічного забруднення. З території Росії завезені новітні засоби індивідуального захисту особового складу підрозділів 1 і 2 АК російських окупаційних військ, які планується випробувати у бойових умовах", - заявив Скібіцький.

В подальшому це буде подаватися російськими ЗМІ як застосування українськими військами хімічної зброї" проти мешканців окупованого Донбасу.

Відзначимо, за даними звіту СММ ОБСЄ 26 грудня цього року, міні-БПЛА Місії зафіксував на південно-заході від Луганська, озброєння, яке належить найманцям збройних формувань Російської Федерації.

Нагадаємо, з початку суботи, 29 грудня, бойовики на Донбасі в районі проведення операції Об'єднаних сил обстріляли українських військових, порушивши при цьому режим тиші, який був затверджений на засіданні Тристоронньої контактної групи.