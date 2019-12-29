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Наблюдатели ОБСЕ выехали к месту обмена пленными

Новости » Общество     29.12.2019 - 09:50
Наблюдатели ОБСЕ выехали к месту обмена пленными
Иллюстративное фото (facebook.com/oscesmm)

У КПВВ "Майорское" находится много журналистов

Наблюдатели ОБСЕ выдвинулись к месту обмена пленными между Киевом и так называемыми "Л/ДНР". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "новости Донбасса".

Как отмечается, у КПВВ "Майорское" находится много журналистов, однако для освещения обмена пленными им не дают аккредитации.

Напомним, что сегодня состоится пройдет обмен пленными. Предполагается, что передача удерживаемых лиц состоится в 11:00 по киевскому времени на контрольно-пропускном пункте "Майорское" в Донецкой области. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что обмен пленными планируется на воскресенье, 29 декабря.

Из-за обмена пленными сегодня не будет работать контрольный пункт въезда-выезда "Майорское" на дорожном коридоре Бахмут - Горловка.

Ранее сегодня автоколонна с удерживаемыми в "Донецкой народной республике" лицами выехала из Западной исправительной колонии в Макеевке. Также утром лица, удерживавшиеся на территории "ЛНР", в воскресенье утром отбыли из Луганска к месту обмена пленными.

Добавим, что Киевский апелляционный суд 28 декабря удовлетворил апелляционные жалобы бывших бойцов спецподразделения "Беркут", обвиняемых по делу о расстреле Майдана в феврале 2014 года.

Ранее РБК-Украина писало, что бывшие бойцы спецподразделения "Беркут", которых обвиняют в расстрелах на Майдане, находятся в списках на обмен.

Обмен пленными: все подробности Колонна с удерживаемыми в "ДНР" лицами выехала к месту обмена
Новости Украины ОБСЕДонбассобмен пленными
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