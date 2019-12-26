В России подтвердили дату обмена пленными и назвали место  

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Украина и "республики" Донбасса передадут друг другу около 200 пленных

Украина и так называемые "республики" Донбасса проведут обмен пленными 29 декабря на контрольном пункте пропуска "Майорск". Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на организаторов минских переговоров.

Сообщается, что на видеоконференции 23 декабря стороны договорились о гибкой формуле обмена, чтобы больше не откладывать его. Однако перед самим обменом 27-28 декабря предстоит завершить опрос всех потенциальных участников обмена и получить от них согласие либо отказ.

"Затем будет сформулирована окончательная формула (обмена пленными, - ред.). Однако, покуда верификация большинства участников обмена не проведена, можно предположить, что удастся обменять в общей сложности чуть более 200 человек", - сообщил источник

Также сообщается, что до этого предполагалась обменять порядка 300 человек.

Напомним, ранее российские СМИ сообщили, что Киев и ОРДЛО согласовали дату обмена пленными по формуле "всех установленных на всех установленных" - это 29 декабря.

Сегодня стало известно, что подозреваемого в причастности к гибели десяти военных на Донбассе отпустили из-под стражи для участия в обмене пленными.