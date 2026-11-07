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"Відверто ганебно": Зеленський закликав Раду повернути декларування для всіх працівників СБУ

16:51 07.11.2026 Сб
2 хв
aimg Юлія Капітонова
"Відверто ганебно": Зеленський закликав Раду повернути декларування для всіх працівників СБУ Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
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Верховна Рада України повинна повинна невідкладно ухвалити законопроєкт про повернення декларування для всіх працівників СБУ.

З таким закликом виступив глава держави Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Telegram.

Президент відреагував на розслідування НАБУ "Карфаген" і пообіцяв нові кадрові рішення.

"На жаль, цей тиждень приніс зовсім інші новини про СБУ – відверто неприємно, відверто ганебно, абсолютно неприпустимі речі. І були вже через це звільнення в Службі безпеки України, і будуть ще інші кадрові рішення", - наголосив Зеленський.

За його словами, вкрай важливо, щоб це розслідування розкрило абсолютно всю правду, особливо про замовників злочинів і насильства проти людей.

Президент додав, що вони в жодному разі не повинні уникнути покарання.

"Знаю, що потрібна для цього підтримка партнерів - щодо цього так званого "Хімпрому", - і з Америкою про це вже говорили на відповідному рівні. Потрібен результат. Є інформація, що саме цей злочинець вже почав свої операції в Польщі", - додав Зеленський.

За його словами, також є дані, що він планує зайти із синтетичними наркотиками в Німеччину. Україна ділиться усією важливою інформацією по цій справі зі своїми союзниками.

"Сьогодні ж я затвердив законопроєкт про повернення декларування для всіх працівників СБУ, щоб їхній спосіб життя та все, що є, були доступні для перевірок та відповідальності. Так само як і в інших органах, і, до речі, не тільки правоохоронних. Я прошу парламентарів ухвалити цей закон невідкладно", - закликав Зеленський.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що НАБУ розкрило нові поробиці розслідування у межах операції "Карфаген".

Так, стало відомо, що топ-чиновники СБУ, Нацполіції та Офісу генпрокурора "кришували" злочинне угруповання, яке організувало роботу шахрайських кол-центрів, займалося торгівлею наркотиками і не тільки.

Також ми писали, що очільник СБУ Олександр Поклад звільнив з посади двох високопосадовців Служби безпеки, які виявилися фігурантами справи "Карфаген".

Згодом стало відомо, що суд обрав запобіжний захід генералу СБУ Дуці у справі "Карфаген".

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