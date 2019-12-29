Представители "ЛНР" заявили, что уже отправили пленных украинцев на место обмена

Фото: КПВВ "Майорское" (radiosvoboda)

Точная формула обмена будет известна лишь в момент обмена

Лица, удерживавшиеся на территории "ЛНР", в воскресенье утром отбыли из Луганска к месту обмена пленными. Об этом сообщила представитель "ЛНР" Ольга Кобцева, сообщает РБК-Украина на сепаратистские СМИ.

По ее словам, пленные украинцы уже отправились на пропускной пункт "Майорское".

"Вчера была достигнута договоренность по спискам, были составлены окончательные списки", - сказала она.

"В связи с тем, что часть обмениваемых людей может отказаться пересекать линию соприкосновения в процессе обмена, точная формула будет известна лишь в момент обмена", - добавила Кобцева.

Напомним, что 29 декабря пройдет обмен пленными. Предполагается, что передача удерживаемых лиц состоится в 11:00 по киевскому времени на контрольно-пропускном пункте "Майорское" в Донецкой области. Президент Украины Владимир Зеленский впервые подтвердил, что обмен пленными планируется на 29 декабря.

Из-за обмена пленными 29 декабря не будет работать контрольный пункт въезда-выезда "Майорское" на дорожном коридоре Бахмут - Горловка.

Киевский апелляционный суд 28 декабря удовлетворил апелляционные жалобы бывших бойцов спецподразделения "Беркут", обвиняемых по делу о расстреле Майдана в феврале 2014 года.

Ранее РБК-Украина писало, что бывшие бойцы спецподразделения "Беркут", которых обвиняют в расстрелах на Майдане, находятся в списках на обмен. Об этом заявил прокурор Сергей Куцый.