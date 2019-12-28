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Прокурор заявил, что экс-беркутовцы есть в списках на обмен

Новости » Общество     28.12.2019 - 16:15
Прокурор заявил, что экс-беркутовцы есть в списках на обмен
Фото: суд по делу "беркутовцев" (РБК-Украина)

Генпрокурор требует освободить обвиняемых из следственных изоляторов

Бывшие бойцы спецподразделения "Беркут", которых обвиняют в расстрелах на Майдане, находятся в списках на обмен. Об этом заявил прокурор Сергей Куцый, передает РБК-Украина.

На заседании апелляционного суда прокурор зачитал письмо генерального прокурора Руслана Рябошапки, в котором он требует освободить обвиняемых из следственных изоляторов.

Кроме того, прокуроры попросили изменить меру пресечения экс-беркутовцам, так как они находятся в списках на обмен.

Добавим, что киевский апелляционный суд, который сегодня рассматривает жалобу на содержание бывших "беркутовцев" под стражей, отказал в отводе новой группы прокуроров. В частности, после того, как Генпрокуратура отозвала группу прокуроров, которая несколько лет ведет дело о расстрелах на Майдане, потерпевшие объявили отвод новой группе. Предполагается, что группу прокуроров сменили, чтобы обеспечить освобождение подсудимых для обмена пленными.

Напомним, сегодня Фрунзенский районный суд Харькова подтвердил, что вина Виктора Тетюцкого, Сергея Башлыкова и Владимира Дворникова в деле о теракте у Дворца спорта доказана. Их приговорили к пожизненному лишению свободы и сразу отпустили из-под стражи для участия в обмене пленными, который пройдет завтра в Донецкой области. Формально их освободили под личное обязательство, пока приговор не вступил в силу.

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