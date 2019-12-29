Спостерігачі ОБСЄ виїхали до місця обміну полоненими

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У КПВВ "Майорське" знаходиться багато журналістів

Спостерігачі ОБСЄ висунулися до місця обміну полоненими між Києвом і так званими "Л/ДНР". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "новини Донбасу".

Як зазначається, у КПВВ "Майорське" знаходиться багато журналістів, проте для освітлення обміну полоненими їм не дають акредитації.

Нагадаємо, що сьогодні відбудеться пройде обмін полоненими. Передбачається, що передача утримуваних осіб відбудеться в 11:00 за київським часом на контрольно-пропускному пункті "Майорське" в Донецькій області. Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що обмін полоненими планується на неділю, 29 грудня.

З-за обміну полоненими сьогодні не буде працювати контрольний пункт в'їзду-виїзду "Майорське" на дорожньому коридорі Бахмут - Горлівка.

Раніше сьогодні автоколона з утримуваними в "Донецької народній республіці" особами виїхала з Західної виправної колонії в Макіївці. Також вранці особи, що утримувалися на території "ЛНР", в неділю вранці відбули з Луганська до місця обміну полоненими.

Додамо, що Київський апеляційний суд 28 грудня задовольнив апеляційні скарги колишніх бійців спецпідрозділу "Беркут", обвинувачених у справі про розстріл Майдану в лютому 2014 року.

Раніше РБК-Україна писало, що колишні бійці спецпідрозділу "Беркут", яких звинувачують у розстрілах на Майдані, перебувають у списках на обмін.